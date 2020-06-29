端午出游恢复过半 旅游业U形复苏可期

6月28日，北京端午旅游成绩单出炉。据北京市文旅局统计显示，6月25日-27日，全市重点监测景区累计接待游客135万人次，营业收入7240.2万元。而放眼全国，端午接待游客和旅游收入分别恢复到了同期的50.9%和31.2%。业界分析认为，尽管端午节前出现的这一轮疫情让各地居民出游趋于谨慎，但总体来看端午假期旅游市场还是在有序回温，全年旅游经济呈U形恢复和振兴发展态势将是大概率事件。

有序复苏

“相较于同样是有三天假期的清明节小长假，端午期间不少地方旅游业进一步复苏势头还是比较明显的，”某旅游企业负责人张涛（化名）感叹道，“希望下半年在暑期、‘十一’假期的带动下，这一趋势能够继续保持。”

其实，与张涛有同样感受的旅游人并不在少数。携程、马蜂窝、驴妈妈等OTA发布的统计数据也都显示出，端午小长假我国旅游热度趋涨，“旅游市场在疫情防控的新常态下逐步回暖”。马蜂窝旅游研究中心负责人冯饶表示。

根据北京市文旅局发布的最新统计结果，端午假期，全市重点监测景区累计接待游客135万人次，恢复到去年同期的23.2%；营业收入7240.2万元，恢复到去年同期的24.1%。北京市民出行多选择城市公园和自然山水类景区，尽量避免室内场所。三天假期内，接待游客量排名第一的景区是奥林匹克森林公园，共接待游客17.7万人次。

据悉，目前京城旅游企业复工复产正有序推进，238家等级景区已开放149家，开放占比63%；全市402家星级酒店，营业318家，占比79%；全市7288家乡村旅游经营单位（户），营业2619家，占比36%。

放眼全国，中国旅游研究院（文旅部数据中心）院长戴斌认为，为期三天的端午假期，各地居民出游还是处于有序复苏进程。文旅部数据显示，今年端午假期三天，全国共接待国内游客4880.9万人次，同比恢复50.9%；实现旅游收入122.8亿元，同比恢复31.2%。

“与劳动节假期相比，恢复进度分别回落2.7个和5.5个百分点。但是与清明节假期相比，恢复进度则分别提高12.3个和11.9个百分点，人均每次旅游消费也有明显增加。”戴斌表示，数据表明，旅游消费的信心正在恢复，产业振兴的动能开始积聚，旅游经济触底反弹和稳中向好的趋势仍在继续。

也正是基于上述情况，戴斌判断：“综合考虑宏观经济和市场因素， 2020年下半年旅游经济运行‘相对乐观’，虽然不排除少数省市呈W形波动的可能性，但是全年旅游经济呈U形恢复和振兴发展态势将是大概率事件。”

短途游、定制游为主力

其实，对于旅游企业来说，今年的端午假期除了有疫情防控这个大背景之外，做旅游生意时最大的不同，还有如何将本地玩出花来这个新课题。

戴斌介绍，今年端午假期游客平均出游半径111.5公里，目的地游憩平均半径13.5公里，平均分别较“五一”假期收缩了18.3%和19.3%。中国旅游研究院调研数据还显示，今年端午期间22.8%的游客将出境游需求转变为国内游，32.2%的游客把国内中长线旅游变为省内游或近程游，53.8%的游客有意缩短游程并降低旅游花费。

也正因如此，端午小长假，我国的短途游、定制游已稳坐国内旅游业的C位，成为需求最为集中的领域。

“目前各地游客均以本地游客为主，而本地游客对新玩法、深度玩法有更高的需求，他们已不满足于‘打卡’和浅尝辄止的体验，而这也进一步推动了定制游市场的成熟。”冯饶介绍，仅在马蜂窝上，端午期间当地游订单量相比清明小长假上涨895% ，而定制游订单量涨幅更是高达4300%。

冯饶表示，从端午节的消费情况可以看出，当地游产品的消费群体较以往有了较大变化，“疫情前，各目的地城市的当地游产品以外地自由行游客为主，这些产品既能串联本地传统旅游景点，又能提供新奇玩法。而今年端午小长假期间，当地游的消费者中本地游客为主流，高端野餐、露营、户外运动等项目的深度玩法更受这些游客欢迎”。

无独有偶，携程相关负责人也表示，当前在疫情影响下，本地、周边游仍然稳居各地居民出行C位，是端午出游主力，但与此同时，供给端也在不断丰富这类产品的新玩法。携程大数据显示，近期房车游格外受到游客的青睐，北京以外地区的房车游环比增幅40%，热门地区包括广东、浙江和上海。为此，携程已上线200多条房车旅游线路，覆盖上海 、三亚、深圳、广州 、成都、重庆等城市及周边。

中远程现回温迹象

“不可否认，本地游、周边游对于旅游企业来说，需求和利润空间还是相对有限的，我和同行们仍然期待暑期、‘十一’假期国内中长途旅游能进一步恢复。”张涛直言，而这也可能成为今年下半年旅游市场实现U形复苏的重要引擎。

就此，戴斌提出，从当前国内的旅游活动来看，中远程交通客运平稳有序，旅游市场复苏的先行信号开始显现。中国旅游研究院调研数据显示，端午期间，300公里以上出游距离游客占比为12.7%，较劳动节期间提高了2.4个百分点，中远程旅游市场呈有序复苏迹象。驴妈妈相关负责人也表示，近期，跨省自由行需求持续走高，“三小时”出行圈成为部分游客的出行首选。据该平台统计数据显示，端午小长假期间，过半游客选择以周边游来试水跨省旅游。

戴斌进一步透露，对于恢复跨省旅游业务业界诉求，各级旅游部门已经做好了政策储备，条件成熟时将颁布实施。

中青旅遨游市场发展群总经理助理冯若宾在接受北京商报记者采访时预测，随着疫情防控形势逐渐向好，预计8-9月会提前迎来‘十一’国内游预订高潮，届时的国内游也不会是之前的样子，更多的产品形式、更多的特色旅游产品将相继问世。

“经此一‘疫’，我们已经不可能再回到过去。希望更多的旅游企业适应省内跨市旅游、周边游、乡村游和都市休闲游的市场需求，研发定制旅游、研学旅游、自驾旅游新产品，推进企业的数字化转型。”戴斌坦言。

(责编：李都也(实习生)、李栋)