打折加优惠 青苗国际学校学费争议难平

北京商报讯（记者 刘斯文）针对日前有家长反映青苗国际学校本学期退费未决又催交下一学期学费一事，北京商报记者获取到了该事件的最新进展情况。6月28日，记者采访到了青苗国际学校阳光上东校区的家长，该家长表示学校于6月27日给出了最新的学费政策，即提出小学部学费最高20%转入下学期（年）的收取比例后，对愿意继续就读的学生给予1万元额外优惠，但该方案依然没有得到大部分家长的认可。

北京商报记者了解到，青苗国际学校阳光上东校区对于本学期除了退还餐费和校车费外，并未给出其他退费政策，在家长与校方最初交涉时，校方给出的政策是：在新学期（年）的学费收取中可将本学期学费按照一定比例转入下一学期（年）。学前班退30%，1-3年级退20%，4-11年级退8%，餐费退50%。而在最新的交涉中，校方提出对于继续就读的学生再减免1万元。

“家长委员会代表校方在班级群发了学费新政，给继续就读的学生1万元优惠，可冲抵学费、餐费和校车费等。下学期计划只提到暑期会制定，”孩子在青苗国际学校阳光上东校区读小学低年级的家长廖晓晓（化名）告诉记者。“这个方案我们仍不满意，家长在乎的是学校针对本学期网络教学质量做退费和新学期教学安排的具体说明，而不是用所谓的优惠催交学费。”

据廖晓晓介绍，孩子学费每年23.8万元，一般要在五六月交纳新学年全年学费，一次性交清会有约4000元优惠，分两学期交则会贵些。官网显示，青苗国际学校在北京有4家直营校区，分别为朝阳阳光上东校区（K5）、顺义天竺校区（K12）、朝阳常营校区（K12）和海淀四季青校区（K12）。

据了解，家长方面普遍对网络授课进程和质量不满意，学校对于下学期教学计划无说明等问题产生了抱怨。廖晓晓向记者展示了课表，疫情前最重要的UOI课线下教学每周820分钟，而疫情期只有周一到周四每天20分钟，共计80分钟的网课，其他只有语文和数学网课每天20分钟，这是课时的极大缩水。

6月3日，青苗国际学校的家代会收集了一份针对网课的满意度调研，在反馈问卷的348名家长中，有91.96%的家长对网课质量表示不满意和及格（水准），78.74%的家长认为学生无法有效掌握知识，选择教学时长不够的占比63.51%,还有59.48%的家长表示网络常有问题。

不仅如此，青苗国际学校还出现了外教出现工资发放拖延和学校不再续签工作签证的情况。此外，廖晓晓提供的截图显示，青苗阳光上东校区有外教表示学校没有再给续签签证，所以会减少给学生提供的服务。还有外教提及，不在中国的外教得到了50%的工资，在中国的外教和中教都有被减薪的情况。

针对上述家长反映的情况，记者通过多种途径联系青苗国际学校求证，但截至发稿未有官方正面回应。

事实上，早在4月起就陆续有民办国际学校因学费和网课服务质量不匹配引发争议。多位家长表示，理解疫情下学校的损失和老师所做的努力，但相关责任大家该共担。记者注意到，疫情影响下国际学校是否应该退费，目前尚未有明确的政策出台，但大部分学校都没有退费举动。

有从业人士向记者表示，非公办体系的民办校（园）的生存面临极大挑战，而关于其退费和收费标准因无政策可依，校方和家长方需协商解决。

(责编：李都也(实习生)、李栋)