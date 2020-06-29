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线上选景费用减免 影视基地复工火热

2020年06月29日07:48  来源：北京商报
 

　　“剧组接待数量同比增长近两成”“拍摄基地内的剧组人员数量已超去年同期”……5个月前，各大影视基地纷纷关闭、暂停一切剧组拍摄的惨淡景象还历历在目。5个月后，国内部分影视基地已经开始了如火如荼地复工。一个又一个惊喜的数字，让影视行业的重启前景越发明朗起来。

　　初现饱和状态

　　“自2月25日起，基地开始复工，截至目前，剧组接待数量已超过去年，并于1-6月实现同比增长26%，创造剧组接待历史纪录。”据象山影视城影视部副总经理吴琪透露，从当下已开工的剧组来看，以复工剧组居多，在制作类型上主要为网剧、电视剧、网络电影，同时抗疫题材的影视创作也成为趋势。目前，象山影视城内可以拍摄的场景基本处于饱和状态。

　　不只是象山影视城，横店影视城也迎来众多剧组紧锣密鼓地开拍。公开数据显示，横店影视城影视拍摄基地现已迎来开机潮，无论是剧组数量还是规模都已超去年同期水平，其中剧组人员超过1.1万人，较去年同期增长18%，此外，横店影视城20个高标准摄影棚也已全部订完，其余近百个普通摄影棚的预订情况也十分乐观。

　　象山影视城与横店影视城内的剧组拍摄热潮，无疑令业内感到欣喜，而国内的其他影视基地虽然尚未完全进入复工状态，但目前也已进入有序推进的阶段。

　　中山影视城的管理人员向北京商报记者表示，“自从春节前发布了公共应急一级响应后，基地就不接待剧组了。在今年3月中旬，景区开始对游客开放，但由于剧组人数相对集中，所以一直没有接待大型剧组进场拍摄，只是本地的一两天短期剧组进入基地内拍摄，目前各项工作正在逐步放开的过程中”。

　　费用减免助力

　　无论是剧组数量的同比增加，抑或是可拍摄场景呈现出饱和的状态，背后都缺不了各大影视基地的推动，并通过推出线上看景等多种便捷服务，以及减免包括房租、摄影棚拍摄费用等扶持政策，在降低剧组拍摄负担的同时，也让自身能重新迅速恢复曾经的状态。

　　早在今年2月，横店影视城便发布公告称，减免剧组停拍期间的相关费用，并给予演员、公会群演不同额度的租房和生活补贴，此后还推出了减免摄影棚租赁费、降低剧组用房房价等优惠政策。象山影视城也推出了拍摄场景免费，摄影棚、酒店等降价30%-50%等措施。

　　影视传媒行业分析师曾荣表示，表面上看，多种优惠措施对剧组是利好，而实际上对于影视基地来说也是自救。“影视基地的发展离不开整个行业的运转，优惠措施的推出能够让剧组降低压力，并在第一时间被吸引回归到影视基地。而随着剧组复工，影视行业的制作环节便能逐步恢复，从而带动其他环节及整个行业的运转，从而让影视基地实现业务不中断，并再一次打造了自身的品牌形象。”

　　在推出优惠措施的同时，影视基地也在强化服务进一步带动剧组的复工。其中，吴琪表示，目前象山影视城已借助科技手段推出线上看景的服务，导演、美术可以居家办公，尽力争取由于疫情影响而损失掉的时间。北京商报记者了解到，线上对接的方式已服务了多个剧组，其中早在3月初复工初期，象山影视城便与50余个剧组借助线上对接的方式达成拍摄意向。

　　在导演黄志勇看来，由于当下仍处于防控期间，若要像过去实地奔赴多个地区看景，不仅增加风险，也会耽误时间，线上看景则能事先筛选出部分场景，并让相关工作人员事先进行准备，从而提高工作效率。

　　联动景区旅游

　　如今，影视基地除了通过向剧组提供拍摄场地及服务来获得收益外，也已开放部分场所作为景区，并通过与知名剧组曾来此拍摄进行宣传上的联动，扩大对普通消费者以及粉丝、剧迷的旅游吸引力。

　　而近段时间，影视基地也针对旅游推出优惠票价。据上海影视乐园售票人员介绍，“3月20日开始恢复开园，目前推出现场购票优惠，原价80元的票价现价是50元”。横店影视城的售票人员则表示，“复工之后推出了多个优惠活动，如面向游客的‘无烈日影视爆款套餐’和面向医护人员的免费活动等”。

　　“剧组拍摄与景区旅游，对于影视基地而言是一张复合牌，二者可互为促进与带动，以实现市场价值的最大化。”曾荣表示，近年来影视行业的发展及变动已令从业者越来越深刻地意识到，在稳固核心业务竞争力的同时，也要围绕核心业务合理开发“副业”，以保证不过度依赖受单一业务，同时激发出更大的商业价值。

　　但此时不可否认的是，此次疫情所带来的特殊挑战，已打破整个行业以及影视基地曾经的状态，对于今后如何才能实现更进一步的发展，影视基地也在思考后续的计划与对策。其中，中山影视城的管理人员表示，“疫情过后，人们的消费心理会产生变化，接下来基地也要调整发展计划，一方面更加重视安全内容，另一方面也通过线上的方式做品牌宣传”。

　　北京商报沸点调查小组

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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