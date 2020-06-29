瑞幸退市前夜：开店数量半年减少80%

该来的还是会来。6月29日，瑞幸咖啡正式退市，这一场从年初开始的“闹剧”也将随之结束。从被做空机构狙击，到自曝财务数据造假，曾扬言对标星巴克的小蓝杯轰然倒塌。6月28日，在瑞幸咖啡退市前夜，天眼查数据显示，2020年至今，瑞幸咖啡仅新增186家企业，较去年同期增速为-80.6%。这意味着，瑞幸咖啡开店速度自年初起已经开始放缓。此前，瑞幸发布声明称，全国4000多家门店依旧正常运营。近日，北京商报记者走访发现，北京地区瑞幸门店目前经营尚属正常。

开店骤减

根据天眼查统计数据显示，截至2020年6月28日，全国名称含“瑞幸咖啡”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业共3856家。

从企业数量来看，2017年新增2家“瑞幸咖啡”企业，2018年新增约1800家，2019年新增企业数量超过2000家；值得注意的是，2020年至今，我国仅新增186家企业名称中含“瑞幸咖啡”的企业，与去年同期相比增速为-80.6%。另外，我国今年共有99家相关企业已经注销或吊销。

北京商报记者通过天眼查查询了解到，瑞幸咖啡在全国多地成立有子公司，这些子公司的作用是支持当地的门店扩张。这也意味着，天眼查所公布的这组数据就从一定程度上代表着瑞幸咖啡目前在国内的门店数量及门店数量变化情况。

这组数据也反映出瑞幸咖啡在国内的发展节奏变化，2018、2019两年是瑞幸咖啡的爆发期，门店数量激增至近4000家，但也是从今年开始，瑞幸咖啡的开店陷入停滞，虽然仍在开新店，但速度大不如前，并且也在对已有门店进行收缩调整。

实际上，在5月上旬，有消息称，瑞幸咖啡在北京市场开始收缩门店，预计关店80家。当时，北京商报记者采访到瑞幸咖啡相关负责人，对方表示，受疫情等相关因素的影响，确实在进行正常的门店优化，对个别效益不好或客户覆盖重合的门店进行“关停并转”，同时持续新开门店，这也是公司门店战略调整的方向。

对于上述数据反映的瑞幸咖啡开店节奏情况，以及瑞幸咖啡之后的开店计划，北京商报记者也联系到瑞幸咖啡方面，但截至记者发稿，瑞幸咖啡并未针对天眼查公布的数据作出回复。

放弃挣扎

反复挣扎的瑞幸最终在6月29日退市。

6月26日晚间，瑞幸咖啡发布公告显示，公司将撤销召开听证会的请求，同时，纳斯达克法律总顾问办公室已通知瑞幸咖啡，公司股票将在6月29日开盘时停牌。

在6月26日的美股交易中，瑞幸咖啡盘中六次触发熔断，截至发稿瑞幸咖啡股价最高跌超50%，市值3.47亿美元。

瑞幸咖啡表示，公司此前收到纳斯达克两份书面退市通知，表明了其决定将公司证券从纳斯达克退市的理由。5月22日，瑞幸咖啡根据相关规定要求在纳斯达克听证小组举行口头听证会，5月23日，纳斯达克通知瑞幸咖啡定于2020年6月25日举行听证会。而6月24日，瑞幸咖啡通知上市资格审查工作人员，公司决定撤回听证会请求，并不寻求撤销或暂缓上市资格审查工作人员对公司从纳斯达克退市的决定。

这也意味着，自从造假事件曝光后，瑞幸咖啡最终放弃了不退市的挣扎。5月19日，瑞幸咖啡首次收到退市通知。彼时，瑞幸咖啡回应表示，公司计划要求纳斯达克听证会小组举行听证会。在该听证会结果出来前，瑞幸咖啡股票将继续在纳斯达克市场交易。直至6月23日，瑞幸咖啡再度因未能按时公布年报而接到退市通知，但瑞幸咖啡回应称，公司此前一直努力研究尽快提交年报的方法，但由于疫情导致财务报表编制过程出现延迟，以及此前披露的内部调查尚未有结果，所以未能提交年度报告。

在公布放弃举行听证会的消息后，瑞幸咖啡也对此作出了回应，表示瑞幸咖啡公司将于6月29日在纳斯达克停牌，并进行退市备案，在国内消费市场方面，瑞幸咖啡全国4000多家门店将正常运营。

在美股维权律师、北京郝俊波律师事务所创始人郝俊波看来，撤销听证会与召开董事会和高管变动关系不会太大，是否退市的结果是直接影响公司。

郝俊波进一步表示，瑞幸咖啡主动放弃上诉听证会请求，主要是意识到听证会召开其实并无意义。纳斯达克提出的三个退市理由很难辩驳，从目前来看，在当时任职的高管都存有嫌疑，以至于现在也不得不全部换掉。同时，瑞幸咖啡未按时提交年度财报，纳斯达克也给予延期，依旧无法提交，所以即使召开听证会也无辩解的余地。

生机何在

尽管瑞幸咖啡此番波折让其在资本市场再无容身之处，但在北京商报记者多次走访门店情况来看，零售经营似乎未受到影响。

距离瑞幸咖啡退市不足24小时。北京商报记者在6月28日走访了瑞幸咖啡北京多家门店发现，瑞幸咖啡门店运营正常，未出现闭店情况。

瑞幸咖啡合生财富广场店工作人员告诉北京商报记者，当日订单与往常一样，并未出现之前的挤兑现象，消费者已经购买的兑换券均正常使用。同时，记者通过瑞幸咖啡App尝试购买商品，其系统可以正常下单。

另外，北京商报记者注意到，新浪科技在6月26日瑞幸咖啡宣布撤销听证会申请后通过新浪微博发布了“你怎么看待瑞幸咖啡退市”的投票，在截至目前参与投票的3000余位网友中，有1429位网友认为“支持交易所决定，作假企业应该退市”，仅有484人认为“有点可惜了”，但值得注意的是，截至目前，有1229位参与投票的网友认为“不影响咖啡就行”。而这在部分餐饮业内人士看来，很可能就是瑞幸咖啡最后的生机。因为大多数消费者只在意餐饮企业的产品是不是优质，性价比是不是足够高，服务够不够好，环境够不够好，大家很可能并不在意这家公司的财务情况，是不是造假了，因此这也是瑞幸咖啡此番危机中仍然能够维持门店正常运营的重要原因。

但根据天眼查显示的数据来看，瑞幸咖啡扩张的速度明显放缓，而事实上瑞幸咖啡继续扩张的难度也非常大。在中国浦东干部学院经济学博士后刘安看来，退市后公司理论上当然可以存续，但面临巨额处罚和赔偿的风险，又不再具有任何投资价值，整个公司恐怕最终难逃破产清算或重整的命运，而且重整的可能性相对较小。

此前，瑞幸咖啡在曝出造假事件后也将更多精力重新放在了补贴上，开始新一轮的大力度补贴活动。在优惠活动的刺激下，不少瑞幸咖啡门店的订单不降反增。但究竟能否存活还要看瑞幸咖啡是否存在盈利能力。这也意味着对于融资难的瑞幸咖啡而言，依靠补贴的方式很可能难以维系，瑞幸咖啡存续就需要展现自身的投资价值，无论是为了寻求买主还是为了继续生存，瑞幸咖啡都需要作出业务的调整。

上海啡越投资管理有限公司董事长王振东表示，瑞幸咖啡一旦退市，可以说大部分较低成本金融方式获取资金的渠道就被堵死了，因此，用规模和市场占有率以及流量这样的故事来获取资金的发展模式已经不成立了，自然没有必要也没有资金再快速扩张。瑞幸咖啡此时已经护住它的基本盘，也就是在一二线城市核心商圈、商务区和园区内的门店，关闭短期内预计亏损的门店。将非核心业务外包来减少总部营运成本。“瑞幸这时候要考虑哪些是有价值的资产，然后全力保住这些资产，其他都要战略性地放弃掉，门店数量、市场占有率之类的都是说给投资人听的故事，但是接下来没有投资人了，这些故事说得再好也没有意义了”，王振东说道。

(责编：李都也(实习生)、李栋)