原标题：过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉

2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较于去年同期的81.97%而言，IPO通过率明显提升。值得注意的是，北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“嘉曼服饰”）成为今年上半年A股唯一一家惨遭否决的企业。

79家公司IPO获通行

2020年上半年，共有79家公司IPO申请获得了证监会的审核通过，就总上会的85家次公司而言，超九成的企业IPO闯关成功。

纵观79家获得IPO审核通过的公司，上市板块为主板的公司最多，为35家；次之的系创业板，共有25家冲击创业板的公司获得通过。相对而言，获得通过的公司中上市板块为中小企业板的企业最少，为19家。

就通过审核时间来看，1-6月获得通过的公司数量分别为26家、0家、13家、12家、15家、13家。其中，2月未有上会审核企业。

在著名经济学家宋清辉看来，今年以来，IPO发行节奏整体保持平稳，服务实体经济力度不断增强。从预计募资额来看，根据Wind,79家获得IPO通过的公司中，有14家企业预计募资额超过10亿元，其中，晶科电力科技股份有限公司、重庆三峰环境集团股份有限公司拟募资额居前，均预计募资25亿元。

事实上，今年上半年超九成获得IPO审核通过的公司中，不乏存在系“二进宫”或有过N次大考的情况。举例而言，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司在今年6月4日获得审核通过，但在两年前的2018年1月26日，公司曾遭证监会否决而被A股拒之门外。

重庆百亚卫生用品股份有限公司在今年3月19日通过审核，在此之前，公司也曾在2017年12月27日的审核会议上惨遭否决。而在此番被否前，重庆百亚卫生用品股份有限公司则在当年的11月14日被暂缓表决。山西壶化集团股份有限公司在今年6月11日获得审核通过，但公司曾在2017年10月17日被否。

嘉曼服饰成唯一被否企业

相比79家通过IPO大考的公司，今年上会审核的部分企业闯关之路并不顺利。纵观整个上半年IPO审核情况，嘉曼服饰成为A股唯一一家惨遭否决的企业。除此之外，上半年IPO取消审核或遭暂缓表决的合计达到5家次。

根据Wind，嘉曼服饰上会大考要追溯到今年1月。1月9日，在排队数年后，嘉曼服饰迎来IPO上会大考之日，和其同日上会的其他4家企业集体闯关成功不同的是，嘉曼服饰IPO遭到否决。嘉曼服饰被证监会“拒之门外”，成为2020年首家IPO未获得通过的企业。与此同时，嘉曼服饰亦成为今年上半年仅有的1家IPO被否公司。

除嘉曼服饰IPO直接被否外，今年上半年有2家公司的IPO申请遭到暂缓表决。根据Wind,今年上半年，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“若羽臣”）、扬州海昌新材股份有限公司2家公司IPO均遭到暂缓表决。暂缓表决时间为6月11日、4月2日。根据Wind,截至6月28日，2家公司在暂缓表决后，冲击创业板的扬州海昌新材股份有限公司最新在6月22日获得创业板试点注册制下的IPO受理，若羽臣则尚未进行再一次上会审核。就遭到暂缓表决相关问题，北京商报记者致电若羽臣进行采访，截至发稿，尚未获得若羽臣方面回复。

暂缓表决、直接被否之外，还有3家次在上会前夕突遇变数——IPO遭到取消审核。根据Wind，上半年上会的公司中，IPO审核曾遭遇取消审核的分别为上海罗曼照明科技股份有限公司、北京新时空科技股份有限公司（以下简称“新时空”）。其中，新时空在上半年经历了两次取消审核的尴尬。不过，在年内第三次大考之时，新时空最终在6月11日获得审核通过。

审核从严不变

对于IPO审核尺度，宋清辉称，尽管科创板和创业板注册制相继来临，未来监管层仍会对信披违规、财务造假等重大违法违规事项保持警惕，严厉打击。

“只有把好上市关，才能提升上市公司质量，保护投资者利益。”宋清辉补充道，“下半年证监会对主板、中小板的IPO审核将保持常态化状态。”资深投融资专家许小恒亦表示，审核从严是监管层一以贯之的态度，这将更进一步提高上市公司质量、优化上市环境、保护投资者利益。

纵观此前IPO审核，毛利率、业绩真实性等常常被证监会重点关注。以近期上会接受IPO审核的江西宏柏新材料股份有限公司为例，公司报告期内主营业务毛利率存在小幅波动。在上会审核时，证监会要求公司说明主要客户产品毛利率与同期同类产品毛利率平均水平是否存在显著差异；相同客户同类产品不同年度毛利率变化的原因及合理性等问题。

杭州格林达电子材料股份有限公司与江西宏柏新材料股份有限公司同在6月18日接受了证监会的IPO审核。证监会关注到杭州格林达电子材料股份有限公司报告期境外销售收入占比约40%的情况，对此，证监会要求说明各推广商佣金计算范围及计算标准，佣金核算是否符合权责发生制原则，与发行人相应出口客户实现销售收入是否具有匹配性等问题。

根据证监会官网最新披露的发行监管部首次公开发行股票企业基本信息情况表显示，上交所主板、深交所中小板共计约240家企业排队IPO。截至记者发稿，新创业板则已有50家企业IPO申请获得受理。

(责编：李都也(实习生)、李栋)