银行获券商牌照传闻再起 这次能成真吗

沉寂多年，商业银行有望运作券商牌照的计划再次被提及。6月27日，有媒体援引权威人士消息称，证监会计划向商业银行发放券商牌照，或将从几大商业银行中选取至少两家试点设立券商，一时间引发市场热议。目前的银行体系中，国有五大行都在香港设立了投行公司。在分析人士看来，银行通过增持券商牌照，拓展了业务范围，同时也有助于提升投行业务的专业性，试点设立券商也成为金融机构混业经营的又一次尝试。

银行设立券商？

6月27日，一则消息引起金融行业热议，有媒体援引权威人士消息称，证监会计划向商业银行发放券商牌照，传言中更是提及了“或将从几大商业银行中选取至少两家试点设立券商”。

对此，证监会新闻发言人6月28日回应称，已关注到媒体报道，证监会目前没有更多的信息需要向市场通报。发展高质量投资银行是贯彻落实国务院关于资本市场发展决策部署的需要，也是推进和扩大直接融资的重要手段。关于如何推进，有多种路径选择，现尚在讨论中。不管通过何种方式，都不会对现有行业格局形成大的冲击。

尽管证监会可以透露的消息不多，但近年来，商业银行设立券商风声屡次传出却是事实。2014年5月，国务院发布的《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》提到，支持符合条件的其他金融机构在风险隔离基础上申请证券期货业务牌照；支持证券期货经营机构与其他金融机构在风险可控前提下以相互控股、参股的方式探索综合经营。彼时，市场一度认为这是允许银行设立券商的政策逐渐松绑的信号。

2015年3月，时任证监会发言人张晓军表示，证监会正在研究商业银行在风险隔离的基础上申请券商牌照的制度和配套安排，但政策落地尚无明确时间表。在监管发声后没多久，2015年7月，首次传出交通银行将获得券商牌照的消息；2019年4月，工商银行将获得券商牌照的消息又开始流传。

如今银行要拿券商牌照传言又来，这次会成真吗？市场人士普遍认为，券商牌照放开是大势所趋。在中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林看来，国内的券商行业，不能算严格意义的投行，但是国内的银行也不仅仅做传统商业银行的事情，大多数商业银行是有投资银行部的，自营证券投资也存在。所以，给银行发券商牌照本身是水到渠成。

从目前的法规来看，《商业银行法》第四十三条规定，商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，但国家另有规定的除外。

虽然受到政策限制，但目前多家银行都通过“曲线”方式开展券商业务，例如，中国银行通过全资控股的中银国际设立并控股了中银证券，2020年2月26日，中银证券在上交所主板成功上市，这也是国有大行旗下唯一一家A股上市的券商。

两大途径猜想

关于允许向银行发放券商牌照的原因，市场观点多认为，是为了打造“航母级”券商。2019年11月29日，证监会在《关于政协十三届全国委员会第二次会议第3353号提案答复的函》中便表示，将继续鼓励和引导证券公司充实资本、丰富服务功能、优化激励约束机制、加大技术和创新投入、完善国际化布局、加强合规风险管控，积极推动打造航母级头部证券公司，促进证券行业持续健康发展。

而对于商业银行获得券商牌照的途径，目前分析人士持有两种不同的看法。一位国有大行资管人士认为，相对于收购，新设券商股权结构更加清晰，业务也不会面临转型和调整的压力，并且作为全新的牌照，其品牌和市场影响力也是全新的，更容易摆脱原有券商牌照的影响。对于银行而言，银行获得券商牌照，既可拓展业务范围，同时也有助于提升投行业务的专业性。

苏宁金融研究院特约研究员何南野则表示，目前，我国有133家券商，但在头部效应不断集聚的情况下，很多中小券商的生存与发展出现明显问题。因此，最好的方式是让几家大银行直接收购市场上现有的券商，收购后给券商注资，扩充资本金，比发牌照来得实在、更好操作，这也是对现有资源有效整合的一种更好的方式。

针对银行获取券商牌照对券业格局带来的影响，业内观点不一，有人认为，商业银行遍布的网点、优质的客户资源等令券商十分忌惮。前海开源首席经济学家杨德龙认为，短期对券商行业肯定是利空，特别是小券商，但对大券商影响不大，反而会加速行业资源向头部券商集中，对拿到券商牌照的银行肯定是利好，获得了开展新业务的机会，而有可能从投行业务开始试点。从资金入市的角度来看，我国居民资产大搬家是大势所趋，从储蓄、买理财，到引导居民资金入市，是管理层在推动的，而银行正是推动资金入市的重要渠道，如果银行拿到券商牌照，长远来看对银行和股市都是好事。

金融混业改革提速

如今，金融租赁、基金、保险、理财子公司、金融科技、信托、消费金融等牌照已经被商业银行悉数收入囊中，试点设立券商也成为金融市场混业经营的又一次尝试。

投行化的商业银行也遵循了国际金融行业发展的管理，上述国有大行资管人士指出，未来的商业银行将会形成几个明显的特色——专业化投资服务机构、综合金融服务商、投行专家、大型零售服务机构。除此之外，商业银行涉足券商机构，也有利于进一步提升直接融资比例，拓展股权业务市场。

“目前，由于相关法规的规定，中国不允许不同的金融部门混业经营开展不同的业务。” 杨德龙指出，但是，很多银行旗下的子公司已经取得了保险、期货等业务牌照，但没有银行及银行子公司能够申请到证券牌照。如果这个消息属实，可能会打破我国现在金融业分业经营的模式，向混业经营进行探索。

盘和林直言，分业和混业一直在争议中前行。一方面，投行追逐利益是必然，利益来自于风险，金融不是个产出部门，金融是一个风险匹配的行业。另一方面，现代银行由国家央行兜底，存款保险制度也早已实行。让银行重回混业，本身就是顺水推舟。

不过，亦有观点认为，短期内很难看到银行摘得券商牌照。在何南野看来，金融混业是大事，法律障碍也很多，需要考虑顶层设计，他强调称，一方面，目前我国金融业依旧是分业经营的格局，混业经营从顶层设计上还未明确，不可能一蹴而就；另一方面，我国金融行业刚经历去杠杆、市场乱象整治工作亦在不断推进，控制风险依旧是当前的重大课题。因此，短期内，要想实现银行持有券商牌照，是有难度的。

(责编：李都也(实习生)、李栋)