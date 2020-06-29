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央行逆回购继续 降准或将近期落地

孟凡霞  刘四红

2020年06月29日07:52  来源：北京商报
 

　　持续前期的多日操作，6月28日央行再次出手逆回购，操作规模1000亿元，利率2.2%，与此前持平。这一操作符合市场预期，在分析人士看来，央行采取“量增价稳、小步快走”的方式，通过多频次逆回购向市场净投放流动性，且保持利率稳定，主要是为维护资金面跨季流动性平稳。此外，伴随7月特别国债、地方政府再融资债券及新增债券的持续发行，流动性趋紧恐将持续，在多位业内人士看来，除逆回购常态化外，短期内降准的概率变大。

　　逆回购操作常态化

　　6月28日，央行官网发布消息称，为维护半年末流动性平稳，央行以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作，期限7天，利率2.2%，与此前持平。因有1200亿元逆回购到期，当日实现净回笼200亿元。截至目前，央行已连续6个工作日开展逆回购操作，累计操作金额达9000亿元。业内纷纷预测，后续逆回购操作将继续常态化，成为央行调节短期流动性、维护金融市场稳定的主要手段之一。

　　从近期连续逆回购的操作特点来看，央行主要采取“量增价稳、小步快走”的方式，通过多频次的逆回购方式向市场净投放流动性，但每次净投放规模较小，且保持利率稳定。在光大银行金融市场部分析师周茂华看来，央行此举主要是基于两方面考虑，一是对冲年中季度末因素，稳定市场流动性。其二，央行将继续保持流动性合理充裕。5月以来，随着国内经济持续复苏、监管层关注资金空转套利等，市场对央行政策收紧的担忧升温，央行稳定资金价格同时小幅净投放，将维持流动性合理充裕，稳定市场预期。

　　建银投资咨询分析师王全月在接受北京商报记者采访时同样称，连续开展逆回购是央行推进货币政策正常化回归的体现，同时也传达了其谨慎的态度。连续开展的逆回购总体货币投放量约等于一次0.5个百分点力度的全面降准，虽然力度较大，但维护资金面跨季流动性平稳的诉求明显，与常规情形下的操作并无本质区别。

　　降准或将近期落地

　　央行连续6个工作日逆回购操作后，从资金价格来看，Shibor（上海银行间同业拆放利率）方面，6月28日，隔夜Shibor和14天Shibor分别下行44.4个基点和4.7个基点至1.096%、2.237%，其余期限Shibor仍有不同程度的上行。此外，DR007（存款类金融机构7天期质押式回购利率）也有持续回升之势。

　　王全月告诉北京商报记者，伴随7月特别国债、地方政府再融资债券及新增债券的持续发行，流动性趋紧恐将持续，因此在下次降准前，逆回购常态化符合央行维护市场短期流动性的工作目标。

　　王全月进一步称，降准或将在近期落地。一方面是长期投资标的造成的流动性下降，大概率不会持续使用短期货币政策工具进行流动性补充，另一方面也在于降准可以为金融机构让利1.5万亿元提供低成本资金的支持，因此降准是下一阶段较为值得期待的货币政策工具。此外LPR（贷款市场报价利率）连续两个月未下调，在“推动利率持续下行”的目标下，7月LPR下调也可期待。

　　6月17日召开的国务院常务会议便提到了“降准”关键词，在苏宁金融研究院高级研究员陶金看来，国常会再提降准，因此短期内降准的概率变大，将一定程度上减缓流动性收缩的趋势。但考虑到宽信用政策也较为频繁，未来央行可能对流动性的释放有所保留。预计节后市场流动性将较目前略微宽松，但很难回到5月的宽松程度。

　　“量价并举”变“以价为主”

　　王全月预测，下半年货币政策将由“量价并举”向“以价为主”进行切换。根据央行提出的全年社融增量30万亿元、人民币贷款新增20万亿元的目标计算，6月至年底月均社融增量1.8万亿元、人民币贷款增量1.37万亿元，相较1-5月的宽信用弱化不少。同时政府工作报告明确要求“推动利率持续下行”，金融系统“让利”的主要来源仍在利差方面，因此综合判断下半年货币政策将通过“以价为主”的方式进行调控。

　　陶金则称，下半年货币政策的方向较为明确，仍然会在保持银行体系流动性充裕的同时，维持稳健略宽松的政策风格。周茂华也称，下半年政策整体将保持稳健略偏松格局，预计仍有降准、降息空间可能。

　　6月28日，央行官网也披露了央行货币政策委员会2020年二季度例会的内容。相较一季度例会，央行二季度例会进一步强调了货币政策的“直达性”，此外进一步明确，在着力打通货币传导的多种堵点方面，将引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、民营企业的支持力度，提高小微企业贷款、信用贷款、制造业贷款比重等。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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