航司寻自救首推不限次套餐 "随心飞"能否搅热航旅市场?

原标题：“随心飞”能否搅热航旅市场？

本报记者 潘福达

东航推出的3322元“周末随心飞”产品刚刚迎来可以兑换出行的首个周末，万余名旅客率先尝鲜民航领域首款可不限次、任意飞的航空产品；华夏航空紧随其后，近日推出2999元的全国无限次飞行套餐。航司花式自救新举措引来旅客热捧的同时，也迅速“回血”部分现金流。

不过有旅客反馈称，看似可“薅羊毛”的“随心飞”产品用起来并不随心，有很多限制条件。在民航业内人士看来，各航司推出的创新套餐能够短暂带来现金流，但能否挽救行业亏损局面、搅热航旅市场，现在还无法做乐观预测。

6.5万人次体验“随心飞”

“为了做生意，每周我都要往返成都和昆明两地，有了这个套餐感觉自己省了‘几个亿’。”6月27日早7时，旅客郑先生第一个走到昆明机场东航柜台办理“随心飞”业务。

下午，值机柜台陆续迎来去拉萨的旅客，9成旅客都购买了“随心飞”产品。“一直想要去拉萨玩，但以前一到假期机票就很贵，这次不用纠结价格了。”“随心飞”旅客李女士和男朋友办理值机时说。

6月27日和28日，东航“随心飞”产品迎来首个使用周末，第一波尝鲜旅客成功兑换超过6.5万张机票。自东航6月18日发售以来产品销售火爆，旅客已经成功兑换超过10万张机票。

据了解，“周末随心飞”产品6月18日上线，旅客支付3322元就可以在今年年底前无限次兑换每周末的东航国内航班。

“产品既盘活航空公司当前运力资源，也催生旅客新一轮的出行需求，让广大消费者、航空公司、旅游服务等相关产业共同受益，有力推动经济发展稳中回暖。”东航相关负责人介绍。

部分乘客体验“不随心”

“看起来产品十分诱人，仔细阅读使用规则，使用起来其实并不‘随心’。”在北京工作的周洲立马入手了一套“随心飞”产品，准备在疫情形势好转后常往返西安老家。他留意到，使用说明中规定兑换航班后“不得签转，不得改期，退票需至少提前4天（含）以上”。

他最关心的是，如发生3次订座兑换后未乘坐，且未在规定时间内办理退票，所购“随心飞”将自动作废。“余下使用时间只有20多个周末，疫情影响下尤其北京往返航班不确定性太多，订退票时间限制很严格。”他还不确定后半年的行程是否能“回本”：“必须得飞个五六次，否则就亏了。”

在微博、知乎等平台，网友对该产品的评价褒贬不一，多数人的吐槽集中在使用条件限制上。

“类似无限飞这样的产品是由航空公司精算过的产品，算定了不会亏本赚吆喝，旅客可能小赚但航司肯定不亏。”有民航业内人士称，产品并不是对所有人都划算，更适合时间灵活的用户。

航司花式自救挽回客流

民航局此前披露的数据显示，一季度全行业累计亏损398.2亿元，其中航空公司亏损336.2亿元。根据三大航一季度业绩数据，三大航一季度亏损140亿元。疫情重创之下，航司现金流成为重中之重。

民航专家林智杰认为，航空公司出售“随心飞”“无限飞”等套餐，其实是对下半年的市场进行了预判，认为并不乐观，座位大量过剩，所以要提前预售。林智杰表示，一位旅客的边际成本其实只有100多元钱，航班若要起飞，多一位旅客乘坐，航空公司只要多付100多元成本，产品从设计上是赚钱的。但如果商务旅客消费降级，多次乘坐后航司也存在亏本的可能。他认为，出于自救，国内其他航司预计会跟进推出类似“随心飞”产品，不过因疫情应运而生的这种产品或许将因疫情结束、航班销售的稳定而消失。

受疫情冲击，各大航空公司不得不放下身段，想尽办法自救。前几个月纷纷推出“白菜价”机票就是航司的无奈之举，各家航司还紧急调整运力，将客机改装为货机。深圳航空、西部航空、山东航空更是加入了直播带货的队伍中，厦门航空和四川航空甚至还开启了团餐和外卖服务。

民航业内人士普遍认为，自救与复苏仍是当前民航业的主基调，行业要迎来客流反弹以至恢复到原有水平还要等上一段时间。

(责编：李都也(实习生)、李栋)