国家邮政局:全国快递量端午假期猛增四成多

本报讯（记者 马婧）国家邮政局监测数据显示，端午节假期，邮政快递全行业共揽收快递包裹6.07亿件，同比增长45.38%，投递快递包裹6.51亿件，同比增长47.68%，有效满足了节日期间人民群众生产生活物资和上下游产业复工复产物资寄递需求。
今年端午期间，这一传统节日首次走上“云端”，各地采用线上带游带货、线下线上结合的方式，丰富端午文旅和农产品销售市场，通过网络现场直播、发放电子消费券等方式，提振消费信心。越来越多的消费者选择线上网购囤货过端午佳节，粽子、咸鸭蛋等传统美食和牛奶、啤酒、肉类等在端午节期间销量大涨。
国家邮政局表示，邮政快递业全行业要在做好行业疫情防控工作基础上，因地制宜、努力做好快件寄递服务保障工作，重点做好北京地区寄递渠道疫情防控工作，保障寄递服务不中断。
新业态发力 新消费升级(新数据 新看点) 凌晨4时，山东烟台市的苏宁物流快递分拨中心已是一片繁忙，流水线快速运转，工作人员将分拣好的包裹打包，放在即将前往12个一级网点的运输班车上，通过二次分拣、装车运输到200多个乡镇服务网点。 “线上需求十分活跃，5月份我们的业务量…【详细】
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我国外债结构持续优化 本报北京6月27日电 （记者葛孟超）国家外汇管理局近日发布数据显示，3月末，我国全口径外债余额为20946亿美元，较去年末增长373亿美元，增幅为1.8%。主要由银行货币与存款余额增长推动，体现为非居民机构存款和同业存放余额的增加。 …【详细】
新三板精选层公开发行进"读秒"阶段 精选层或7月中旬开板 自6月10日新三板首届挂牌委“开考”以来，截至6月25日已密集召开12场审议会议，通过24家精选层申报企业，跑出独有的“精选层速度”，让新三板精选层开板进入“读秒”阶段。 2019年10月，新三板全面深化改革启动，其中最让市场瞩…【详细】