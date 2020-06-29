国家邮政局:全国快递量端午假期猛增四成多

本报讯（记者 马婧）国家邮政局监测数据显示，端午节假期，邮政快递全行业共揽收快递包裹6.07亿件，同比增长45.38%，投递快递包裹6.51亿件，同比增长47.68%，有效满足了节日期间人民群众生产生活物资和上下游产业复工复产物资寄递需求。

今年端午期间，这一传统节日首次走上“云端”，各地采用线上带游带货、线下线上结合的方式，丰富端午文旅和农产品销售市场，通过网络现场直播、发放电子消费券等方式，提振消费信心。越来越多的消费者选择线上网购囤货过端午佳节，粽子、咸鸭蛋等传统美食和牛奶、啤酒、肉类等在端午节期间销量大涨。

国家邮政局表示，邮政快递业全行业要在做好行业疫情防控工作基础上，因地制宜、努力做好快件寄递服务保障工作，重点做好北京地区寄递渠道疫情防控工作，保障寄递服务不中断。

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