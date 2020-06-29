端午假期旅游收入同比恢复31.2% 节日效应明显

原标题：节日效应拉动消费明显回暖

在我国疫情防控进入常态化的形势下，国内消费市场呈现逐步回暖迹象，假日经济带动作用日趋明显。文化和旅游部统计数据显示，端午3天假期全国共接待国内游客4880.9万人次，同比恢复50.9%；实现旅游收入122.8亿元，同比恢复31.2%。

节日消费拉动作用增强

相关数据显示，6月1日-21日，淘宝天猫平台粽子的成交额同比增长153%。与此同时，围绕端午节的文旅活动亦是精彩纷呈。据了解，在屈原故里湖北省秭归县，2020年屈原故里端午文化节在“云”上揭幕；在上海欢乐谷的“‘粽’享欢乐”活动现场，传统的投壶活动吸引了众多游客参与；在西安大明宫国家遗址公园，游客穿唐装，点雄黄，扎菱角，尽情享受节日的快乐。不仅如此，长春、武汉、天津、石家庄等地也先后推出“端午购惠券”“购滨海·促消费”等活动拉动消费增长。

同时，自驾出游、城市周边游和文化休闲游亦带动了旅游市场有序复苏。数据显示，端午假期，随气温升高，各类水世界、水公园等门票预订量占到整个假期门票预订量的一半以上，动物园、古镇、海洋馆等主题类型景区也较为热门。河北、海南、四川、安徽、山西、江苏等地假日旅游市场复苏速度领先，市场同比复苏均在46%以上。

“端午节作为我国传统假期，各地启动了一系列促消费活动。”商务部流通产业促进中心服务业处处长、研究员陈丽芬在接受国际商报记者采访时表示，政府和企业共同发力，有许多地方的人流量已经恢复到去年的同期水平，而且汽车消费等热点加速升温，线上直播等促消费作用明显，消费潜力持续释放，市场继续回暖。

市场稳中向好趋势不变

随着我国疫情防控进入常态化，各地景区相继恢复开放。截至6月22日，全国已有10064家A级旅游景区恢复开放。中国旅游研究院、文化和旅游部大数据中心发布的端午节节日综合分析报告显示，安全出行、预约出游、理性消费成为端午假期旅游消费的新变化。从需求面来看，疫情与旅游的“跷跷板效应”明显，市场景气度受到一定影响。行前，无预约不出游；行中，不远行少花费；从供给侧来看，30%限流是共识，本地游是主流。

各大数据平台数据也显示，端午小长假期间的酒店、机票、度假产品等的预订比5月有小幅增长；从年龄层看，总体出游人群中，“90后”“00后”用户占比达到了60%；从出游榜单的类型来看，周边游、自然风光类、网红打卡地更受消费者的欢迎。

基于此，从当前整体消费市场形势看，消费呈现逐渐向好态势。国家统计局数据显示，尽管1-5月社会消费品零售总额为138730亿元，同比下降13.5%，但降幅比1-4月收窄2.7个百分点。

此外，当前全球经济形势依然面临严峻挑战。当地时间6月24日，国际货币基金组织（IMF）预测全球经济在2020年出现4.9%的萎缩，比此前预期下调了1.9个百分点。在此背景下，未来我国消费市场的发力点依然是通过强大内需市场进一步实现促消费。

在陈丽芬看来，随着各地多项促消费政策持续发酵，居民消费信心逐渐恢复，强大国内市场优势作用得到发挥，未来消费市场将持续保持稳中向好趋势。

(责编：李都也(实习生)、李栋)