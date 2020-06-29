中国吸引外资良好态势延续 前5个月实际使用外资降幅收窄

原标题：中国吸引外资良好态势延续

近日，商务部发布数据显示，5月当月，全国实际使用外资686.3亿元人民币，同比增长7.5%。这是继4月首次实现年内正增长后良好态势的延续，也带动了今年前5个月实际使用外资降幅进一步收窄。

在商务部举行的新闻发布会上，新闻发言人高峰介绍，1-5月全国实际使用外资3551.8亿元，同比下降3.8%。“我国高技术产业实际使用外资同比增长2%，其中，信息服务、电子商务服务、研发与设计服务同比分别增长42.3%、67.9%和49.8%。在主要经济体和区域中，‘一带一路’沿线国家实际投入外资金额同比增长6%；东盟实际投入外资金额同比增长10.1%。”

商务部研究院副研究员王是业在接受记者采访时表示，实际使用外资同比再次增长说明我国对疫情的有效控制进一步增强了外资企业对中国市场的信心。“可以看到，实际使用外资增长主要得益于高新技术行业外商投资的增长，以及‘一带一路’沿线国家和东盟地区对华投资的增长。”

王是业认为，吸收外资出现正增长，主要得益于前一段时间我国密集出台的促进外商投资政策起到了实效。同时，这也意味着，下半年当全球疫情出现好转之时，生产生活有序恢复之后，吸引外资应该会有一个非常好的发展趋势。

值得一提的是，江苏苏州前5个月实际使用外资59.05亿美元，比去年同期增长157.5%，增量和增幅均创历史新高。进一步优化营商环境、推出“开放创新合作热力图”，携手“云招商”全天候吸引投资是苏州吸引外资逆势上扬的重要因素。

“苏州开放创新合作热力图”是苏州市新推出的网上招商平台，旨在全面推介苏州营商环境、投资政策和投资信息空间布局，为外资等各类资本选择苏州、投向苏州提供服务指南。现有电子图5张，分别为投资考察线路图、平台载体导引图、产业用地供应图、投资合作机会图、产业链全球合作对接图。

据了解，接下来苏州还计划推出人才创新合作热力图、工业互联网5G热点分布热力图，同时提升平台筛选搜索功能，新增即时交互功能，引入用户管理系统，加快数据更新频率，开辟产业信息对接“集市”。苏州将通过一整套热力图，形成全方位开放合作创新推介平台，成为不落幕的“招商会、交易会、对接会”，在常态化疫情防控背景下建立线上线下全天候开放合作创新机制。

有效的投资促进政策是吸引外资保持良好趋势的基础，优化的营商环境则是吸引外资实现增长的关键。

欧莱雅集团作为中国和上海首批复工的企业之一，一直对中国市场十分看重。集团首席执行官让·保罗·安巩表示，上海“五五消费节”的启动让他们看到了上海以及中国消费市场快速并强力的反弹，也让欧莱雅更加坚信：没有什么可以阻挡中国人民对美好生活的向往。“今天，全世界比以往任何时候都更加紧密相连。中国持续改革开放所迸发的机遇是世界的机遇，也是中国的机遇。没有什么可以改变我们在中国市场继续深耕的信心。”

在安巩看来，疫情期间，欧莱雅在中国的供应链整体稳定、恢复迅速，这得益于欧莱雅全球协同，同时深耕中国，科技赋能而灵活敏捷的全球供应链体系。欧莱雅在中国生产的产品有不小比例出口海外市场，在满足中国消费者不断增长的需求的同时，也有力保障了目的地市场的供给。欧莱雅集团更是利用这一全球协同合作的供应链体系，支持疫情期间中国和世界其他地区相互的物资援助。

“今天，中国在全球供应链中的竞争优势并不是建立在成本和规模上，更重要的是建立在市场潜力、质量、创新和可持续韧性上。”安巩说，新的全球化模式将以开放合作和数字创新为基础，中国必将在全球发展中发挥更大的作用，世界也将给中国更多的机会和灵感。中国是全球供应体系的“创新加速器”和“稳定器”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)