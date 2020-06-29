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5月工业企业利润增速由负转正 提振市场需求仍需加力

2020年06月29日08:00  来源：经济参考报
 

　　国家统计局28日数据显示，5月全国规模以上工业企业实现利润总额5823.4亿元，由4月同比下降4.3%转为增长6.0%，这是工业企业利润增速今年以来实现首次正增长。不过，累计看，1至5月利润同比下降19.3%，降幅依然较大。业内指出，目前的终端需求依然较弱，后续还面临外需放缓的压力，利润回升的持续性还需进一步观察，加力提振市场需求仍将是重中之重。

　　对于5月利润增速实现由负转正具体原因，国家统计局工业司高级统计师朱虹分析称，一是成本上升压力明显缓解。5月规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.29元，同比增加0.21元，增加额比4月明显减少1.00元。二是工业品价格变动增加企业盈利空间。5月工业生产者出厂价格同比下降3.7%，降幅比4月扩大0.6个百分点。同时，工业生产者购进价格同比下降5.0%，降幅比4月扩大1.2个百分点。工业品购进价格回落幅度明显超过出厂价格回落幅度。三是在成本压力减缓、市场需求改善、相关扶持政策效果显现等多重有利因素作用下，石油加工、电力、化工、钢铁等重点行业利润改善明显。“此外，当月投资收益大幅增加也在一定程度上推动5月利润明显改善。”朱虹说。

　　“月内生产活跃、国内工业品需求修复，是此次数据表现较好的主要原因。”川财证券研究所所长陈雳指出，从生产端看，5月PMI生产指数仍高于53%，且规模以上工业增加值同比增长4.4%，生产端仍是工业企业盈利修复的主要支撑。需求方面，5月PMI新订单指数回升至荣枯线以上，印证国内工业品需求回暖。

　　同时，企业效益状况继续改善。朱虹指出，5月规模以上工业企业营业收入利润率为6.82%，同比提高0.29个百分点，比4月提高1.15个百分点。此外，5月末，规模以上工业企业亏损面比4月末下降2.7个百分点，亏损企业亏损额增亏幅度比4月份收窄11.0个百分点。工业产成品库存压力也有所缓解。5月末，规模以上工业企业产成品存货增速比4月末回落1.6个百分点；产成品存货周转天数为20.9天，比4月末减少0.8天。

　　值得注意的是，朱虹表示，疫情影响下市场需求依然偏弱，利润回升的持续性还需进一步观察。一是工业销售增速有所放缓，5月规模以上工业企业营业收入增速比4月回落3.7个百分点；二是利润转好行业数量有所减少，41个工业大类行业中有21个行业利润增速比4月加快或降幅收窄，比4月减少12个行业。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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