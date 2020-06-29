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稳外贸工作座谈会释放利好 一揽子新举措待发

2020年06月29日08:01  来源：经济参考报
 

　　6月28日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开稳外贸工作座谈会。

　　李克强指出，要按照保就业保民生保市场主体的要求，抓紧抓实抓好政府工作报告提出的各项助企纾困政策，在积极扩大内需的同时，研究出台稳外贸稳外资的新措施，尤其要加大支持力度保住中小微企业和劳动密集型企业，并助力大型骨干外贸企业破解难题，更好支撑就业稳定。完善出口退税方式，加快退税进度。引导金融机构加强信贷、信保、担保等融资支持，纾解外贸企业流动性困难。继续挖掘通关便利化改革潜力，优化对外贸企业服务。统筹做好疫情防控和稳外贸稳外资工作，加强与相关国家沟通协调，畅通国际货运通道，开辟更多方便商务人员往来的“快捷通道”。鼓励外贸企业转型升级，提升出口产品质量和附加值，加快发展跨境电商、网上交易等外贸新业态新模式，鼓励引导多元投入建设海外仓，加大对带动中小企业出口的外贸服务平台的支持，培育新的外贸增长点。各地要结合本地实际，及时完善稳外贸稳外资相关措施。

　　李克强强调，要坚定不移推出更多扩大开放的举措，推动多领域多层次国际合作，在不断深化制造业开放的同时，扩大服务业特别是高端服务业开放，进一步打造市场化、法治化、国际化营商环境，完善鼓励和吸引外商投资的政策，让中国成为更多外商投资兴业的热土。增强中西部和东北地区承接产业转移的吸引力。在保持产业链供应链稳定上下更大功夫。

　　业内指出，疫情发生以来，全球贸易和投资大幅下滑，我国外贸外资发展面临较大压力，政府多次强调进一步落实好各项措施，稳定外贸外资基本盘。稳外贸工作座谈会从研究出台稳外贸稳外资的新措施，到推出更多扩大开放的举措等，释放出更大力度新利好。

　　“会议提出的措施务实具体，凸显以问题导向优化政策设计。”商务部研究院副研究员庞超然对《经济参考报》记者表示，完善和加快出口退税，有助于帮助外贸外资企业实现资金回补，降低制度性交易成本。加强金融支持，可进一步帮助外贸企业缓解现金流压力，解决流动性困难。继续加强国际合作，是在做好疫情防控的前提下，针对关键的人流、物流提供便利通道，促进货运畅通，提升跨境物流效率，推动形成疫情下国际国内双循环发展新格局，帮助外贸企业克服各类外部性冲击。一揽子新举措紧扣稳住外贸基本盘。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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