抗疫国债加快发行 积极财政加码护航“六稳”“六保”

近段时间，启动发行抗疫特别国债，扩大专项债发行规模，建立特殊转移支付机制确保财力下沉，减税降费政策持续发力……积极财政政策加码发力，不断释放更加积极的强劲信号，助力“六稳”“六保”效果也逐渐显现。

展望下半年，专家指出，财政政策将会延续更加积极有为的政策取向，在贯彻落实已出台政策的同时，提高政策绩效，更加精准、更重实效。

财政政策不断释放更积极信号

财政部网站28日消息，为筹集财政资金，统筹推进疫情防控和经济社会发展，财政部决定第二次续发行2020年抗疫特别国债（三期）（10年期）。

此前，财政部已于6月18日顺利发行首批两期抗疫特别国债共1000亿元。按照有关要求，总计1万亿元的抗疫特别国债将从6月中旬开始发行，7月底前发行完毕。

不仅是抗疫特别国债加快发行，近段时间，财政政策不断释放更加积极有为的强劲信号。

地方债层面，数据显示，截至6月15日，全国各地已发行新增专项债券21936亿元，发行规模同比增长128%。各地发行新增专项债券中八成以上投向交通基础设施、市政和产业园基础设施、民生服务三个领域。

减税降费层面，财政部、税务总局等部门陆续出台了一系列支持疫情防控和企业复工复产的税费政策。税务总局数据显示，今年1至4月，全国累计新增减税降费9066亿元。

为了保障基层民生，1万亿元抗疫特别国债和1万亿元新增财政赤字对应的资金直达基层、直接惠企利民的相关机制建设也在提速。6月9日召开的国务院常务会议已明确要求，建立特殊转移支付机制，将新增财政资金通过增加中央对地方转移支付、安排政府性基金转移支付等方式，第一时间全部下达市县。

“在落实‘六稳’‘六保’政策任务中，积极财政政策更加积极有为，兼顾短期稳定与长期增长。”中国财政科学研究院宏观经济研究中心副主任王志刚对《经济参考报》记者表示，今年以来，短期逆周期调控的三大政策，即发债、特殊转移支付、减税降费精准协同发力，降低了经济社会的短期波动风险。

“新冠肺炎疫情下，全球经济受到冲击，我国经济也遇到了严峻挑战。在这一关键时点，积极财政政策的重点是明确经济发展的方向，释放出更加积极的政策信号，有效提振我国市场信心、激活经济活力。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红对《经济参考报》记者表示，落实“六稳”“六保”需要经济增长的支撑，而上述举措释放了积极的财政信号，有助于经济发展。

护航“六稳”“六保”效果逐渐显现

护航“六稳”“六保”，积极财政持续加码发力的效果正在逐步显现。

减税降费方面，伴随一揽子政策举措的落地，不少企业尤其是中小微企业直接受益。

江苏苏美达纺织有限公司工作人员王思雅告诉记者：“在税务部门的帮助下，今年已累计收到出口退税款超5000万元，有效缓解了公司的资金流压力，让我们更有信心应对疫情影响。”

与众多企业一样，突如其来的疫情给河北奥润顺达窗业有限公司带来了前所未有的运营压力。“今年针对疫情出台的减税降费新政，仅养老、失业等四项保险费就已直接减负260多万元。”该公司财务总监王飞表示。公司总裁倪海琼表示，放水养鱼政策持续加码，减税降费力度不断加大，无疑给广大企业注入了“强心剂”。

李旭红对记者表示，我国中小微企业数量众多，且绝大多数是民营企业，以服务业等第三产业居多，具有较强的吸纳就业能力，中小微企业一揽子税收扶持政策对于落实“六稳”“六保”起着关键性的作用，同时下调增值税税率和企业养老保险费率对于帮扶中小微企业也具有积极作用；困难行业的税收优惠政策有助于帮扶其减少疫情冲击，降低相关行业受损情况与失业规模。

在她看来，总体而言，减税降费、增加赤字规模和发债规模等一系列举措是在稳中有进的前提下促进经济增长，既着力于解决受疫情影响所带来的现实困难，又着力于中国经济的长远发展，将相关的积极财政政策与经济结构的优化调整紧密结合。

王志刚指出，发行抗疫特别国债用于特定领域支出，地方专项债扩大有助于稳定地方投资，同时通过加大新基建投入来实现促消费惠民生又调结构增后劲的多重政策目标。

中国社科院财经战略研究院副研究员蒋震表示，本轮积极财政政策与以往的最大不同，就是疫情出现后怎么渡过危机，更主要的发力点在于保基本运转、保市场主体、保居民就业等，充分体现了底线思维。

财政政策将更精准更重实效

时至年中，下半年积极财政政策将如何发力？专家指出，在延续积极基调贯彻落实上半年政策的同时，将更加精准、更重落实、更看实效。

财政部部长刘昆在全国财政厅（局）长座谈会上指出，今年积极的财政政策资金规模和力度大，要把准方向，聚焦贯彻落实新发展理念、推进供给侧结构性改革、打好三大攻坚战、产业转型升级等党中央重大决策部署，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，集中发力。

李旭红表示，总体而言，今年是以效率为导向、以民生为关注、以市场为主体的强有力的经济政策手段，助力中国经济克服困难、提振信心、拉动增长。下半年，积极的财政政策关键在于贯彻落实，尤其是促进减税降费、抗疫特别国债及转移支付等措施真正下达到基层，惠及千千万万的市场主体，争取将政策效应发挥到最大。

在她看来，应进一步优化财政支出结构，提高资金的使用效率。政府把钱花在刀刃上，以优化财政收支的平衡，在大幅刺激经济的同时有效控制风险，使赤字规模与经济发展相适应。

王志刚表示，下半年积极财政政策重点是落实前期出台的政策，提高政策绩效，同时根据疫情防控以及经济形势的变化及时进行灵活调整，为经济恢复积蓄能量。他建议，持续优化支出结构来为经济长期增长提供动力，例如加大对数字经济、公共健康、职业培训等领域的投入，改善人力资本质量并激发创新活力，为长期增长打下坚实基础。

蒋震指出，积极财政政策将更加注重精准发力、更加讲求实效。根据不同群体、不同市场主体、不同地方情况，推出差异化政策举措，保证政策精准直达，在做好“六稳”落实“六保”方面确保发挥作用。

(责编：李都也(实习生)、李栋)