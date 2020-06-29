端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快

全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6.07亿件，同比增长45.38%……端午节小长假期间（6月25至27日），多项经济数据亮眼，我国文旅、实物等消费市场回暖加速。

受疫情影响较大的旅游市场复苏势头渐显。马蜂窝旅游28日发布数据显示，端午假期度假市场增势明显，“定制游”订单量较清明小长假上涨4300%，景区门票和酒店相比清明小长假的订单量分别上涨463%和240%。携程发布的《2020端午旅游市场大数据报告》显示，端午旅游市场的游客总量、国内旅游收入、出行人次环比5月同期实现一定幅度的增长。旅客端午国内出行的搜索需求和机票预订需求已恢复至去年同期七成。

文化和旅游部发文指出，端午期间，红色旅游、乡村旅游、生态旅游、“文化遗产+旅游”和旅游民宿成为假日旅游热点，自驾游、亲子游、家庭游持续升温，夜间旅游活动增多，成为假日旅游新亮点。

地方数据也印证了这一趋势。端午假期，河南省共接待游客575.96万人次，同比恢复了61%，旅游收入18.05亿元，同比恢复了40%。四川省715家A级旅游景区共恢复开放639家，开放率89.37%；重点景区接待人次同比恢复57.60%，门票收入同比恢复60.18%。上海市文旅局发布数据显示，端午假期上海接待游客373万人次，文化和旅游拉动消费58亿元。

与此同时，线上消费持续攀升。国家邮政局监测数据显示，端午节假期，邮政快递全行业共揽收快递包裹6.07亿件，同比增长45.38%，投递快递包裹6.51亿件，同比增长47.68%，有效满足了节日期间人民群众生产生活物资和上下游产业复工复产物资寄递需求。

业内人士指出，线下消费复苏升温，线上消费持续火爆。特别是通过线上消费，盘活了万亿级农村消费市场。记者了解到，端午假期，各地纷纷与龙头电商、直播平台合作，线上下单、云上销售。来自京东、拼多多的消费数据显示，大宗水果、牛羊肉的成交额同比增长超过150%，节日期间新增的下沉市场订单占了七成。

(责编：李都也(实习生)、李栋)