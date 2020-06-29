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北京深圳等地端午楼市成交量回落

记者 梁倩 北京报道

2020年06月29日08:04  来源：经济参考报
 

　　多家机构发布的数据显示，受疫情影响，6月25至27日端午节期间，北京楼市成交明显放缓。

　　诸葛找房数据研究中心统计，端午节期间，北京新房市场成交量明显回落，三天成交179套，成交面积约2.1万平方米，相比上月同期下跌70%。二手房方面，假期成交261套，相比上月同期下跌89.5%。其中，25日单日成交113套，环比下跌85.8%。

　　贝壳研究院发布的数据显示，端午期间北京新房市场成交2.17万平方米，相比去年端午节三天成交量下降17.4%。二手房市场方面，北京端午节期间日均成交量相比去年同期减少1.2%，环比端午节前一周周末日均成交量减少13.1%。从租赁市场来看，北京端午节期间的日均成交量相比上周末也下降16.7%。

　　诸葛找房数据研究中心分析师陈霄表示，受到疫情影响，端午期间楼市成交下滑比较明显。除北京外的一些城市，新房、二手房市场也出现了不同程度的下跌。新房方面，成都端午节期间新房成交1.24万平方米，相比上月同期下跌96%；深圳新房成交2.27万平方米，相比上月同期下跌约24%。二手房方面，杭州成交329套，相比上月同期下跌72.6%；青岛二手房成交43套，相比上月同期下跌95%。

　　中原地产首席分析师张大伟表示，最近疫情影响再次反映到二手房市场，端午小长假北京二手房市场继续萎缩，看房量锐减，二手房日平均成交量低于300套，预计二手房市场整体真实成交在2000套以内。

　　不过，贝壳研究院首席市场分析师许小乐认为，从重点18城实际成交量数据看，虽然今年端午假期成交量环比上周周末日均成交量减少23.8%，但相较去年同期增加9.1%。18城业主调价中涨价占比环比微涨0.7个百分点，预期目前仍保持稳定。分城市看，18个城市中有11个城市涨价占比上升，北京、广州业主涨价占比下降，上海、深圳业主涨价占比有所增加。

　　从去化来看，近期成交量仍保持高位。中原地产数据显示，6月第三周，一二线城市平均开盘去化率依然保持在65%的高位。从网签量来看，截至26日，北京二手房住宅网签达到了14598套，相比5月同期的12907套上涨了13%，是近年单月最高成交数据。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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