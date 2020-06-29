疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”

由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。

多州暂停进一步经济重启

近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两万人左右上升至三万人以上。26日，美国报告单日新增新冠确诊病例超过四万例，为两个多月以来单日新增病例数最高纪录。当天，美国六个州报告的单日新增病例数再次刷新纪录，包括佛罗里达州、佐治亚州、犹他州、南卡罗来纳州、田纳西州和爱达荷州。

据《纽约时报》统计，过去两周以来，有29个州的新增确诊病例数量上升，且不少州的增长曲线几乎为直线上升，其中包括得克萨斯州、佛罗里达州、加州等人口大州。另据美国有线电视新闻网（CNN）报道，目前，美国至少已有31个州通报了疫情反弹。其中，至少13个州病例增长超过50%，其他16州病例增幅在10%到50%之间。

统计显示，病例数大幅增加的州都在5月迅速重启了经济，随着疫情反弹，美国经济重启计划也开始受到明显扰乱。目前，美国已经有12个州已暂停或推迟经济重启计划。

华盛顿州州长杰伊·因斯利当地时间27日发布声明称，由于该州病例不断增加以及对疫情持续传播的担忧，州政府决定将暂停该州进入第四阶段重新开放的计划。第四阶段意味着将最大限度恢复社会正常活动，但现在无法向这一阶段过渡。

25日，得克萨斯州宣布暂停进一步经济重启计划。报道称，25日，得州休斯敦地区的重症监护病床已满。26日，得州彻底关闭了酒吧和其他娱乐性场所，将餐厅容纳人数限制在50%，并限制100人以上的聚会。

加州州长纽瑟姆25日表示，过去两周，加州新冠肺炎住院病例增加了32%。他表示，如果患者数量开始对医院特别是重症监护病房的床位构成压力，加州将考虑推迟进一步重启经济的计划。纽瑟姆此前还表示，加州近日新增病例激增的原因之一是私人聚会中的病毒传播，比如家庭聚会、生日派对、毕业派对等活动。

亚利桑那州州长杜西25日表示，因为疫情缘故，暂停进一步重启经济的计划。佛罗里达州州长已经宣布暂停重启，佛罗里达州商业与专业法规部部长26日在推特上说：“全州酒吧关停，命令立即生效。”纽约州州长库默24日也宣布，该州将推迟重新开放购物中心、电影院和健身房。此外，阿肯色州，特拉华州、爱达荷州、路易斯安那州、缅因州、内华达州、新墨西哥州和北卡罗来纳州的州长均宣布，不会继续推进下一阶段的重启计划。

美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇日前对国会表示，对于美国如何应对佛罗里达州、得克萨斯州和亚利桑那州等州的疫情激增，未来几周将是关键的窗口期。公共卫生专家普遍认为，过早放松限制性措施、仓促重启经济是美国疫情出现反复的原因之一。当前大多数州疫情并未得到完全控制，却盲目推动重启进程，只有少数一些州符合公共卫生专家建议的重启标准。

经济数据不容乐观

由于美国多个州的疫情形势有再度抬头的迹象，6月下旬美国消费者信心指数较月初出现下降。26日公布的数据显示，密歇根大学消费者信心指数终值从78.9的初值降至78.1。衡量消费者当前财务状况的现状指数终值从87.8的初值降为87.1。预期指数终值从初值73.1降至72.3，是2013年以来最低水平。

负责调查的分析师表示，经济初步重启无疑恢复了人们的就业和收入，但这可能付出了病毒传播加剧的代价。病毒卷土重来将导致南部和西部地区居民消费需求减弱。

美国商务部26日发布的数据显示，5月，占美国经济体量三分之二的个人支出环比增长8.2%，创1959年有统计以来的最大月度增幅，但弱于市场预期的增幅9.1%。在个人支出环比增长的同时，5月的个人收入却环比下跌4.2%，接近史上最大降幅纪录。

分析认为，因收入下滑，且随着数以千万计的人将从7月开始失去失业补助，预计收入将进一步下滑。同时，美国多州因为疫情反弹导致经济重新开放陷入停滞，金融市场和消费者开始担心第二波疫情来袭将威胁经济和就业复苏，这让下半年的消费支出情况不容乐观。

美国劳工部25日数据显示，美国截至6月20日当周初请失业金人数为148万人，高于预期的130万，初请失业金人数的递减规模连续第二周不及预期，表明劳动力市场仍受制于疫情的不确定性。受疫情冲击，美国初请失业金人数已连续14周超过100万人，累计申请人数约4700万人。

疫情打击复苏前景

随着疫情反复，美国经济的复苏前景也被蒙上一层厚厚的阴影。据国际货币基金组织（IMF）24日发布的《世界经济展望》更新报告显示，IMF对美国2020年经济增速预期为-8%，比起4月的-5.9%下调了2.1个百分点，IMF同时将美国2021年GDP增速由此前的4.7%下调至4.5%。

目前，许多州的企业在3月中旬由于封锁措施关停后正准备重新启动，但疫情形势的再度恶化却给了这些企业一拳重击。三菱日联金融驻纽约首席分析师克里斯·鲁普基表示：“随着美国各州重启，企业在5月订购更多设备，这是一个好消息。但未来几个月，第二波疫情可能会让企业在进行新的投资时保持谨慎。”

本周，美国将公布6月非农就业数据报告，此前有经济学家预计将创造300万个工作岗位。然而近期得克萨斯州、佛罗里达州和其他州疫情的反复以及随之而来的经济封锁让市场担忧情绪蔓延，也给本来乐观的6月非农就业数据带来挑战。

美国商务部部长罗斯近日表示，随着美国多个州暂停或取消经济重启计划，美国经济复苏可能出现一些“小趔趄”，从今年第三季度推迟到第四季度。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯近日表示，预计美国经济要到2022年底才能恢复到疫情前的水平。埃文斯说，对相当多的人和企业来说，疫情对经济的影响是灾难性的。遗憾的是，付出最大代价的却是一些最脆弱的人群。埃文斯还认为，过快地重启经济可能导致当前美国疫情形势更加恶化。

(责编：李都也(实习生)、李栋)