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14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜

张洁

2020年06月29日08:07  来源：新京报
 

　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、开水器存在易触电、易出现器具翻倒事故、烫伤等安全隐患。

　　抽查结果显示，12批次产品的购买地点或渠道为1号店，包括标称山东华丰特商用厨具有限公司“厨柯莱”电蒸饭车（规格型号HFT-40，生产日期/批号201909/2019050589），标称广州市艾士奇电器科技有限公司生产的“艾士奇”电炸炉（规格型号ASQ-81JD，生产日期/批号/2019-08-19-2），标称广东万家乐厨房科技有限公司生产的“万家乐”商用电磁炉（规格型号CKCZ3500A-03，生产日期/批号2019-08-08//），标称广州三鼎立厨厨具有限公司生产的“三鼎”商用蒸饭柜（规格型号HL-D-4X）及“三鼎”商用电热开水器（规格型号SD-PT-70H，生产日期/批号201909//）等。

　　另有2批次产品未标明商标，包括标称上海富樽厨房设备有限公司生产的节油单缸油炸炉（规格型号EF-32L，生产日期/批号201804/2018007），标称上海正水环保科技有限公司生产的智能电开水器（规格型号ZDK9-80，生产日期/批号2019-09//）。

　　图/上海市市场监督管理局官网截图

　　据了解，上述产品的主要不合格项目包括对触及带电部件的防护、输入功率和电流、非正常工作、稳定性和机械危险、接地措施；分类、标志和说明、结构、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子等，容易导致器具翻倒事故或触电、烫伤等安全隐患。

　　

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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