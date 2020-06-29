874万毕业生迎来最难就业季：企业缩招、毁约、尴尬云招聘

不能一直给公务员、国企“开口”，靠体制给学生“兜底”。更长期的应对路径，还是要靠重振市场经济，提供更长效的就业支持机制

校招变局

本刊记者/杨智杰

发于2020.6.29总第953期《中国新闻周刊》

进入6月，校招已到后半场。

即便没有发生疫情，史上最大规模的874万毕业生，也将迎来最难就业季。根据数据，今年报名参加考研的人数是341万人，在教育部宣布研究生扩招之后，这其中大约有100万毕业生可以继续读研。再扣除专升本、读博、留学等毕业生群体，剩下的大部分学生将面向就业市场。

疫情，无疑使得这一局面雪上加霜。越来越多的数据，透露出不容乐观的形势。“985”高校华南理工大学新闻与传播学院近期透露，截至5月25日，该学院本科生就业率为35.17%，其中签约率仅为14.48%，研究生就业率为48.53%。面对就业率不足五成的严峻形势，学院不得不向校友发出“求助信”，为毕业生提供更多就业资源。

Boss直聘研究院数据显示，尽管面向应届生的招聘需求在春季持续复苏，招聘时间线延后，招聘周期也有所延长，但截至5月20日，今年应届毕业生春招的整体招聘规模较2019年同期下降27%。

供需失衡

王枫就职于一家A股上市房地产公司的HR(人力资源部门)，往年春节后，公司会尽快启动春招计划。但今年，计划被叫停。

过去几年，王枫所在的公司每年会招聘超过500人的应届生，尽管秋招是重头戏，来年春招也会对空缺岗位进行补录，人数超过百人。他告诉《中国新闻周刊》，招聘应届毕业生是公司人才储备的重要战略，但是疫情以来，公司业绩下滑，现有员工都被裁员，所有的招聘全部按下了暂停键。

从1月起，受疫情所累，国内楼市总体呈负增长。国家统计局公布，2020年1~2月份，全国住宅销售面积同比下降了39.2%，销售额则同比下降了35.9%。市场交易放缓也使得房企现金流压力倍增，开发投资和到位资金均同比下降近两成。以往“财大气粗”的房地产开发商，也开始收紧钱袋子。王枫透露，公司“下半年还会有校招计划，但力度不会有往年那么大。”

民航也是受冲击严重的行业。春节过后，国内航班因疫情影响大量取消，民航局颁布最严格的“五个一”规定，国际航班也大幅缩减，民航营收数据出现断崖式下跌。

民航院校的毕业生，在这个春天，遭遇到了前所未有的“寒流”。“国内几所民航类学校都有一个普遍特点，80%以上的学生毕业后都会直接找工作。”中国民航大学就业办教师刘阔对《中国新闻周刊》介绍，以往，民航这类行业内院校的就业情况相对比较好，基本不愁找工作，但是今年压力倍增。

刘阔发现，春节过后，往年第一时间主动联系中国民航大学发布招聘信息的企业们却迟迟没有动静。就业处的老师们开始主动出击，他们列了一个清单，囊括了全国各地与民航相关的企业，挨个打电话，咨询并邀请企业加入春季招聘。“大家都属于民航业，也挺支持我们的工作。”刘阔说，但是也有企业很为难，目前校招岗位需要重新核算，可能不像以前有那么多岗位空出来。

新冠疫情重创各行各业，面临资金链危机，一些公司不得不做出裁员、降薪、停薪留职的决定。寄希望于春招的毕业生，在春节过后等来的却是企业大规模缩招。智联招聘校园事业部总监孙凌感触颇深，往年春节后的3月是他最忙的时间，但3月初，他接触的企业中，约有30%明确提出了终止所有招聘，40%表示观望，等待沟通。

“同比来看，在新冠肺炎疫情和经济下行压力综合影响下，与去年同期相比，本季度大学生招聘需求人数减少了16.77%，但求职申请人数增加69.82%。”中国人民大学中国就业研究所联合智联招聘公司发布的《大学生就业力报告》提到，3月份毕业生进入春季招聘市场，遇到了显著的供需矛盾。

上述报告统计，网络游戏业招聘需求人数同比减少67.9%，而求职申请人数同比增加14.0%。此外，受此次疫情影响，交通/运输、IT服务(系统/数据/维护)、旅游/度假、汽车/摩托车等行业的大学生就业形势也较为严峻。

4月8日，Boss直聘发布的《2020应届生春招趋势报告》也显示，贸易、进出口行业受到国外疫情的二次冲击，纺织、鞋履、小商品等领域外贸订单数急剧下降，贸易/进出口的岗位校招比去年同期降低了43.1%。能够吸纳大量应届生就业的服务业和贸易行业需求同样降低四成。收缩程度最大的是金融行业，较2019年同期降幅超过一半。

“就业人数持续增加，招聘需求大幅下降，就业进程整体延后，顺利毕业和成功就业压力交织。多方因素叠加，毕业生普遍感到就业压力大。”全国政协委员、华东师范大学副校长戴立益在接受媒体采访时，总结了今年“最难就业季”的几个特点。

随着公司复工，疫情在国内得到一定控制，企业的招聘需求逐渐回升。Boss直聘近期的报告称，截至5月20日，受疫情冲击较大的五个主要行业招聘需求均有不同程度的恢复。其中，餐饮的招聘几乎回归正常，同比2019年恢复了92.9%，酒店对人才的需求恢复到了去年的87.5%，贸易/进出口、广告/传媒的招聘需求回升至去年的7成以上。旅游业尚未恢复元气，招聘需求只是去年的51%。

并非所有行业都在缩招，统计发现，互联网企业、机械/制造业、能源/化工/环保行业应届生需求量却不降反升。

今年2月，北京字节跳动科技有限公司宣布，春季招聘为大学生开放超过6000个全职及实习生就业岗位。“今年的需求比往年翻了一倍，去年的校招需求是3000人左右。”字节跳动相关负责人告诉《中国新闻周刊》，这主要是因为公司处于快速发展阶段，对人才有大量需求。疫情也并没有影响字节跳动的招聘节奏，春招从2月持续到4月底，截至6月初，字节跳动已经给3500余位学生发放了offer。

Boss直聘研究院的报告也提到，人工智能、5G、工业互联网、物联网等“新基建”热门产业的应届生招聘力度普遍提升，面向应届生的岗位规模较去年同期均有1~5个百分点的提高，应届生岗位占比也高于全行业均值。

云招聘的尴尬

受疫情影响，线上招聘了成为2020届春季校园招聘的主流方式。

3月4日，教育部发文，“教育系统在疫情没有得到有效缓解之前，要暂停举办各类高校毕业生现场招聘活动。要充分利用部、省、校三级联通的就业网络体系以及社会招聘网站，联合举办24365校园招聘服务活动(24小时365天招聘活动)，各地各高校要组织毕业生积极参加上述网上招聘活动。”

智联招聘告诉《中国新闻周刊》，截至6月4日，今年春季智联招聘平台已经举办1217场空中双选会，超过73万家企业参与，发布280多万个职位。Boss直聘、前程无忧等各类招聘平台，甚至快手、钉钉等互联网公司也为线上招聘提供了新的渠道。

线上招聘看似热闹，但效果到底怎样？对大部分企业而言，线上招聘是疫情下的无奈选择。企业HR与应聘者全程无接触招聘，更加安全，成本也相对更低。但是如此大规模的初体验，招聘双方都出现诸多水土不服，很大程度影响了春招的进展和效果。

“部分企业跟我们反馈，有时候和学生聊着天，突然对方就黑屏或者断线了。”中国民航大学就业办刘阔注意到，这些意外造成面试不顺畅，可能会成为学生的减分项，影响企业对应聘者的选择。

湖南科技大学招生就业处处长蒋利平告诉《中国新闻周刊》，线上招聘虽不受地域限制，但也正因为这份便利，存在弊端。学生海量投简历，用人单位的简历查看率直线下降，据他们统计，大约只有35%。学校为此曾给400多家用人单位一一发去短信，提醒他们及时查看学生投递去的简历，最终有100多家给予了肯定回复。

另一组数据更能说明问题。2月至今，湖南科技大学举办了8场线上招聘会，提供了超过10万个岗位。但截至5月中旬，网上签约人数为500人左右。而往年举行的线下招聘会，每场会提供2万到3万个岗位，大约会有1000人达成意向。

“线上视频面试给我们的选人带来了很大的阻碍，这是一个比较关键的难点。”TCL华星光电技术有限公司人事经理陈洁娜告诉《中国新闻周刊》，以往线下面试时，从见到学生走进房间到开始自我介绍，3分钟内基本上就可以判断出对方是否是公司想要的人，能有效识别这个候选人是否是公司的黄金目标人群。但在线上招聘，人力资源部门分岗位安排毕业生面试，学生隔着屏幕自我表现，面试官很可能会忽略一些肢体语言等因素的观察。

线上面试也会让一些企业的招聘陷入被动局面。中冶陕压重工设备有限公司，是位于陕西的一家国有大型装备制造企业。该公司人力资源部一名工作人员告诉《中国新闻周刊》，今年3月，公司开始参加线上春季校园招聘会，有30多个技术类工程师的岗位空缺。为了更快招到人才，公司还新开两个网上招聘端口。但直到6月初，这些岗位仍然没有招满。

往年，中冶陕压重工设备有限公司会参加机械类对口院校的校园招聘会，或者申请专场招聘会，向毕业生介绍的公司信息更多样，互动更及时，一次线下双选会，公司至少可以收到七八十份简历。但今年春招，参加一次线上招聘会，他们收到的简历只有二三十份。“线上招聘，学生看到的只是海量企业中的一个名字而已，感受力可能没有线下那么敏感。”上述工作人员表示。

招聘节奏被明显打乱了。春季招聘中，一直有“金三银四”的说法，3~4月是春招的黄金期。上述HR提到，往年到了6月，公司的新人已经基本招满，7月进行新人培训，但是到目前为止，还有许多岗位没有招满，她预计，新人培训也可能推迟或者搁浅。

“线上招聘让我们非常被动。”陈洁娜坦言，通过线上招聘，无法知道学生在每个环节流失的原因，也不知道是否有足够的人力、物力投入去把控人员的流失。陈洁娜团队担心，届时公司会面临尴尬的境地——前一届校招没收尾，后一届校招又要开启了。

在她看来，整个招聘市场，没有为大规模云招聘做好准备，“疫情的发生在意料之外，企业如何应对春招都是摸着石头过河，包括做校园招聘的猎聘、前程无忧、智联等平台，对他们来说也是一场猝不及防的行动。”

毁约率上升

疫情给校招带来了很多不确定性。不止未能找到工作的学生焦虑，即使已经手握offer的毕业生，也可能面临煮熟的鸭子飞走的意外。

吴小飞是中国民航大学的应届毕业生，去年9月，计划考研的他给自己留了条后路，同时参加秋招，找工作保底。过程出乎意料的顺利，9月18日，学校正式秋招的第一天，国内一家知名航空公司前来招聘，要求专业对口、过英语六级。投简历和面试后，吴小飞第二天就收到录取通知，并在当天签了就业协议，约定后续提交体检报告。

2月初，研究生笔试成绩推迟公布，复试延期，有一份工作在手的吴小飞少了些忐忑。几天后，他却突然接到该航空公司电话，称就业协议被退回。“按照他们的说法，这是没有法律效应的协议。”吴小飞心里不平，“对方给的理由是，过去一段时间对我们考察，不合格。但是公司没有给出任何细则，也没有说我哪条不合格。招生时也没有说有考察，对我们唯一的考察，是体检报告。”

遭遇无理由毁约，吴小飞并非个例。他告诉《中国新闻周刊》，去年秋招，该航空公司在中国民航大学招聘了20位毕业生，其中有10个人都被退了就业协议。“有比我更惨的同学，因为签了工作，直接放弃考研。如果这个公司毁约，就没有工作了。”吴小飞认为，这种做法任性且不负责任，“这是第一批来学校招聘的公司，后面的秋招，我们都没有参加，把我们最好的秋招机会也浪费了。”

最终，由中国民航大学出面交涉，该航空公司调整决定，继续聘用这批毕业生，但是改变了入职条件：要么继续在原定的工作城市，换一个岗位；要么岗位不变，换个城市。其他的同学都选了不换岗位换城市，但吴小飞对这份工作已经不抱期望。3月下旬，吴小飞收到进入研究生复试的通知，未来又多了一种可能性，“我现在准备考研复试，上岸的几率挺大的。”

但不是所有人都像吴小飞一样拥有选择。一位2020届环境工程应届毕业生在知乎上分享，去年10月底，他与一家国企签订就业协议，原计划可以舒适地过完毕业季，但是4月底，他收到了公司解约通知和一笔违约金，不得不在春招的尾巴重新投入找工作的大潮。但春招形势要比去年秋天更为严峻，他将知乎的签名改为“疫情下的毕业生，前途迷茫”。评论区里，有十多个学生留言，讲述同样被公司毁约的经历，有的原因很简单，“仅仅是因为发生了疫情”。

往年，公司与学生之间有一方提出解约时有发生，但2020届的一些毕业生遭遇公司解约，则成了新冠疫情的“次生灾害”。

“疫情下，企业一季度面临亏损，只能打保守牌。”王枫对《中国新闻周刊》坦言，他所在公司今年与一部分校招生解约了。原因在于，疫情加上经济下行，公司进行组织架构调整，有一些区域的事业部被整体裁掉，“举个例子，比如我们公司在长沙的事业部没有了，去年秋招招聘的应届毕业生，我们就只能调往其他区域。有的学生如果觉得远，或者因其他理由不愿意去，双方就只能解约。”

3月18日，国务院办公厅发布《关于应对新冠肺炎疫情影响，强化稳就业举措的实施意见》，其中特别提到，国有企业今明两年连续扩大高校毕业生招聘规模，不得随意毁约，不得将本单位实习期限作为招聘入职的前提条件。

疫情造成流动性差，一些重视实践类专业的学生无法实习，也是企业毁约的原因之一。河南财政金融学院招生就业处处长付新超告诉《中国新闻周刊》，“秋招春招大多是招聘实习岗位，很多学生都是通过实习转化成就业，但是今年没有这个环节。”另外，学生去年跟一些中小型企业签订了实习协议，但今年企业倒闭或者裁员，这些学生被迫“失业”。

“铁饭碗”扩招空间有限

面对惨淡的就业市场，全社会都在帮这一届应届毕业生寻找出路。

以往，许多省份的公务员考试都集中在4月前后进行，今年受到疫情影响，多地推迟省考时间。但在企业大规模缩招的背景下，将求职目标投向公务员考试的毕业生，将迎来利好。

4月底，山东省成为疫情暴发之后第一个启动公务员招录的省份，计划在2020年招录7360人，比去年的3047人增加了一倍以上。该计划也向应届毕业生有明显地倾斜，山东省第一次拿出了1021个岗位，专门面向高校应届毕业生。6月5日，福建省也启动2020年公务员的招录，招录规模扩大，高校毕业生可报考的职位超过录用计划的九成。此外，辽宁、河北、江苏等省份都在今年公务员招录工作中，增加了2020年应届高校毕业生的比重。

事业单位也在向应届毕业生伸出橄榄枝。深圳市人力资源和社会保障局告诉《中国新闻周刊》，今年深圳市共有2020届高校毕业生近2.88万人。在事业单位招聘专项行动下，深圳市要求事业单位适当放宽专业技术、基层工作经历等条件，在计划补充工作人员数量上，应届生招考将超过总人数的70%，相较往年有大幅度提升。去年，事业单位的高校毕业生录取占比不足50%。此外，6月11日，深圳市公办中小学面向毕业生公开招聘1382名在编教师，而往年，这些岗位很少招聘应届生，更多提供给有经验的求职者。

深圳市还要求，国有企业要确保招收应届高校毕业生比上年实现一定比例的增长。“国有企业今明两年将连续扩大高校毕业生招聘规模”，也是今年教育部等6部门开展就业“百日冲刺”十大专项行动中的一项。

从全国范围内，政府还要求充实基层专项计划行动。“特岗教师”计划将增加招募规模5000人，今年招募规模将达到10.5万人；“三支一扶”计划拟招募3.2万人去基层；“西部计划”等中央基层项目实施扩招；将招收40多万毕业生补充中小学和幼儿园教师队伍，采取“先上岗、再考证”的举措。今年也将落实毕业生参军入伍的优惠政策。粗略统计，这些岗位一共可以提供大约55万个岗位。

中国教育科学研究院研究员储朝晖长期关注高校毕业生就业情况，他告诉《中国新闻周刊》，“如果从政府角度来解决高校毕业生就业的问题，提供一些比如公共卫生、教育等岗位，我觉得有一定空间，但空间总体来说还是太小。”

一位教育财政领域的学者也曾对媒体表示，“我们不能一直给公务员、国企‘开口’，靠体制给学生‘兜底’，更长期的应对路径，还是要靠重振市场经济，加强高校和用人单位的链接纽带，优化人才培养，提供更长效的就业支持机制。”

近年来，民营经济已成为吸纳高校毕业的重要去向。2019年，麦可思发布的《2019年就业蓝皮书》也显示，2014~2018届本科毕业生在民营企业就业的比例从50%上升到54%，高职高专毕业生在民营企业就业的比例从65%上升到68%。但在储朝晖看来，国家在鼓励民营企业吸纳毕业生的政策上，力度仍然不够。

储朝晖认为，“真正要解决大学生就业问题，必须要为民营企业提供更好的环境，这是潜力最大的方向。”

(应受访者要求，王枫、吴小飞为化名)

(责编：李都也(实习生)、李栋)