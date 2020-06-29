美邦服饰董事长胡佳佳被限制消费 系创始人周成建之女

中新经纬客户端6月28日电 据中国执行信息公开网消息，6月24日，上海市黄浦区人民法院下发限制消费令，依照相关规定，对上海美特斯邦威服饰股份有限公司(下称“美邦服饰”)采取限制消费措施，限制美邦服饰及胡佳佳不得实施相应高消费及非生活和工作必需的消费行为。

公开资料显示，美邦服饰目前在深交所挂牌，股票代码“002269”。年报显示，胡佳佳现年34岁，美邦服饰董事长、总裁、法定代表人。美邦服饰控股股东为上海华服投资有限公司，持股比例达50.65%，该公司实控人为美邦服饰创始人周成建，与胡佳佳是父女关系。

在(2019)沪0101执6212号限制消费令中，上海市黄浦区人民法院介绍，该院于2019年9月10日立案执行申请人林华康、毛卫红申请执行美邦服饰房屋租赁合同纠纷一案。因美邦服饰未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、第三条的规定，对美邦服饰采取限制消费措施，限制美邦服饰及(法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人)胡佳佳不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。

来源：中国执行信息公开网

具体包括：

(一)乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；(二)在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；(三)购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；(四)租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；(五)购买非经营必需车辆；(六)旅游、度假；(七)子女就读高收费私立学校；(八)支付高额保费购买保险理财产品；(九)乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)