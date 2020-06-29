人社部：提供不断线就业服务 助就业创业者一臂之力

人民网北京6月29日电 （记者林露）刚刚过去的这个端午节，失业农民工吴桂春在东莞图书馆的留言让人感动，而东莞市人社部门积极提供就业服务，帮助吴桂春就业，也受到媒体的“点赞”。今年，突如其来的新冠肺炎疫情，打破了部分劳动者的生活常态，增添了他们对失业的恐慌和对求职的担忧。人社部表示，各地人社部门将提供不断线就业服务，在求职就业路上，助大家一臂之力。

如果你想了解就业创业政策和办事指南，可登录人力资源社会保障部官网（www.mohrss.gov.cn）及各地官网，或拨打12333电话咨询。

如果你正在求职，可登陆中国公共招聘网（job.mohrss. gov.cn)、中国国家人才网（www.newjobs.com.cn）或各地公共招聘网站查询招聘信息，也可到当地职业介绍中心、人才交流服务中心、人力资源市场或街道、社区人力资源劳动保障站（所）进行求职登记，提出就业需求，获得岗位信息、职业指导、职业培训信息等服务，还可到人社部门推荐认定的诚信人力资源服务机构进行求职。

如果你打算创业，可到这些公共就业服务机构咨询创业项目、创业政策，参加创业培训。如果你符合条件，还可以申请创业担保贷款、创业补贴，申请入驻创业孵化基地，获得开业指导、项目孵化、免费场地等政策支持。

如果你已经失业，可通过人力资源社会保障政务服务平台（http://12333.gov.cn）或各地网上服务平台在线办理失业登记，也可前往公共就业服务机构现场办理。工作人员将会向你介绍就业创业扶持政策，提供职业指导，推荐就业岗位。如果你符合就业创业扶持政策或失业保险金申领条件，工作人员还可同步受理相关政策申请。

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