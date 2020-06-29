财政部：5月国有企业利润总额环比增长251.1%

人民网北京6月29日电 （任妍）今日，财政部公布了2020年1-5月全国国有及国有控股企业经济运行情况。材料指出，2020年5月，全国国有及国有控股企业①（以下称国有企业）利润环比增长，已基本恢复到去年同期水平。1-5月主要经济效益指标同比②降幅收窄，经济运行显著回升。

具体情况如下：

一、营业总收入。5月份，国有企业营业总收入环比增长4%，恢复至去年同期水平的98.6%。1-5月，营业总收入218388.1亿元，同比下降7.7%。

（1）中央企业125827.5亿元，同比下降8.6%。

（2）地方国有企业92560.6亿元，同比下降6.3%。

二、营业总成本。1-5月，国有企业营业总成本216126.2亿元，同比下降4.9%。

（1）中央企业121927.1亿元，同比下降6.2%。

（2）地方国有企业94199.1亿元，同比下降3.3%。

三、利润总额。5月份，国有企业利润总额环比增长251.1%，恢复至去年同期水平的94.5%。1-5月，利润总额6630.9亿元，同比下降52.7%。

（1）中央企业5285.4亿元，同比下降44.7%。

（2）地方国有企业1345.5亿元，同比下降69.8%。

四、净利润。5月份，国有企业税后净利润环比增长415%。1-5月，税后净利润3981.6亿元，同比下降61.6%，归属于母公司所有者的净利润1565.9亿元。

（1）中央企业3585.2亿元，同比下降49.6%。

（2）地方国有企业396.4亿元，同比下降87.8%。

五、应交税费。1-5月，国有企业应交税费17464.7亿元，同比下降8.3%。

（1）中央企业12788.4亿元，同比下降7.5%。

（2）地方国有企业4676.3亿元，同比下降10.5%。

六、成本费用利润率。1-5月，国有企业成本费用利润率3.1%，下降3.1个百分点。

（1）中央企业4.4%，下降3.0个百分点。

（2）地方国有企业1.4%，下降3.2个百分点。

七、资产负债率。5月末，国有企业资产负债率64.6%，增长0.4个百分点。

（1）中央企业67.6%，增长0.1个百分点。

（2）地方国有企业62.5%，增长0.6个百分点。

注：①本月报所称全国国有及国有控股企业，包括国资委、财政部履行出资人职责的中央企业、中央部门和单位所属企业以及36个省（自治区、直辖市、计划单列市）的地方国有及国有控股企业，不含国有一级金融企业。

②由于企业增减变动以及股权变化等客观因素影响，不同期间纳入全国国有及国有控股企业汇总范围的企业不完全相同。本月报同比增长相关数据，由本期汇总范围内企业本年数据与同口径上年同期数据对比计算得出。

(责编：任妍、孙阳)