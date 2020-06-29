财政部:下达农村贫困母亲“两癌”救助金3.02亿元

人民网北京6月29日电 （任妍）近日，记者从财政部了解到，经全国人大批准，日前财政部下达全国妇联2020年农村贫困母亲“两癌”救助资金3.02亿元，继续支持“两癌”救助工作的开展，不断强化财政资金民生保障投入力度，切实发挥财政在“六稳”工作以及助力打赢脱贫攻坚战的积极作用，为全面建成小康社会夯实基础。

据悉，“两癌”具体包括“乳腺癌、宫颈癌”，为解决农村患“两癌”的贫困母亲治疗难题，自2011年起，财政部通过中央彩票公益金支持全国妇联开展农村贫困母亲“两癌”救助工作。项目实施以来，累计救助15.96万名农村“两癌”患病妇女，其中建档立卡贫困户6.44万，实现了申报登记的建档立卡贫困患病妇女和深度贫困地区患病妇女全覆盖救助，有效促进了“两癌”早发现、早诊断、早治疗，保障了贫困患病妇女及时得到救助，缓解了因病致贫、因病返贫问题。

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