财政部:下达农村贫困母亲“两癌”救助金3.02亿元

人民网北京6月29日电 （任妍）近日，记者从财政部了解到，经全国人大批准，日前财政部下达全国妇联2020年农村贫困母亲“两癌”救助资金3.02亿元，继续支持“两癌”救助工作的开展，不断强化财政资金民生保障投入力度，切实发挥财政在“六稳”工作以及助力打赢脱贫攻坚战的积极作用，为全面建成小康社会夯实基础。
据悉，“两癌”具体包括“乳腺癌、宫颈癌”，为解决农村患“两癌”的贫困母亲治疗难题，自2011年起，财政部通过中央彩票公益金支持全国妇联开展农村贫困母亲“两癌”救助工作。项目实施以来，累计救助15.96万名农村“两癌”患病妇女，其中建档立卡贫困户6.44万，实现了申报登记的建档立卡贫困患病妇女和深度贫困地区患病妇女全覆盖救助，有效促进了“两癌”早发现、早诊断、早治疗，保障了贫困患病妇女及时得到救助，缓解了因病致贫、因病返贫问题。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】