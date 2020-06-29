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作业帮完成7.5亿美元E轮融资 在线教育探索就业新形态

许维娜

2020年06月29日11:36  来源：人民网-财经频道
 

6月29日，在线教育平台作业帮宣布完成E轮7.5亿美元融资。此次融资由方源资本、Tiger Global领投，Qatar Investment Authority、红杉资本中国基金、软银愿景基金一期、天图投资、襄禾资本等新老股东跟投。泰合资本继续担任独家财务顾问。

据了解，平台旗下包含有作业帮、作业帮直播课、作业帮口算等多款教育产品，总日活用户超5000万，月活用户超1.7亿，累计激活用户超8亿。作业帮APP是进入中国应用市场Top30的唯一一款教育类APP。

据清科研究中心数据，2020年一季度，中国一级市场投资案例1357起，投资金额1103.67亿人民币，同比均下滑近40%。作业帮相关负责人介绍，本次交易的特别之处在于，作业帮吸引了包括国内头部基金、美国二级市场基金、全球性主权基金等众多资本的追捧，短短两个月的时间内，融资额从最早启动融资时的3亿美金，一度提升到5亿，最终完成7.5亿美金，逆势募集150%。

疫情防控 催化“新经济”挑大梁

疫情之下，在线教育能否逆势而上？

作业帮曾于1月25日面向全国中小学生推出免费直播课，覆盖小、初、高所有年级主要学科。

作业帮相关负责人举例称，武汉家长周琴，就是因为线下补习班停滞，跟儿子孙亮亮一起学习作业帮的免费直播课。一节课后，也做教育工作的周琴才发现，现在的在线教育已经远远不只是一块屏幕那么简单了，它是一个专业性很强的体系，甚至比线下班让孩子们产生了更强的黏性。

上述负责人表示，作业帮的免费直播课在全国报名人数突破3100万，更难得的是，直播体验零宕机、无事故，体现出面对用户井喷式增长时强大的保障能力。

行业加速 带动复工复产浪潮

近两年来，中国在线教育行业的发展速度，即使在看惯风云的资本市场也引发惊叹。

两年前，头部在线教育公司最核心的营收来源——正价班课报名人数，每年在10万量级。2019年，这个数字上升到了百万量级。今年特殊时期， “黑天鹅”将在线教育的普及提升到了空前高度。

数据显示，2017年秋至2019年秋，作业帮正价课学员从9万增长到97万，增长了10.8倍。业内人士分析表示，收入大增的同时，作业帮低成本获客能力，成为投资人眼中的关键优势。

获客成本高，一直是在线教育行业的痛点。数据显示，业内获取一个正价课学员，一般要付出2000-3000元的成本，而正价课的行业定价却普遍在1000元左右。

据介绍，作业帮2019年暑秋招生的成本则是1000元。这主要来自于自有APP端内流量的低成本转化，大幅拉低整体获客成本。而今年春季，作业帮正价课学员超130万。

作业帮相关负责人指出，可以预见的是，在疫情期间免费直播课的大规模用户教育后，作业帮自有流量池已开启大规模转化。同时，基于现象级的拍照搜题产品，作业帮用户地域分布足够下沉，三线及以下城市用户占到了70%的比例。

稳定就业 “新经济”焕发内生活力

疫情之后，如何提高经济弹性，更快恢复民生，是摆在各行各业面前的一个现实问题。

对此，作业帮创始人、CEO侯建彬表示，今年作业帮在加速发展的同时，会承担起复工复产稳就业的企业责任，加大扩招10000人以上，尤其是“将大量引入优秀辅导老师人才”。

在线教育大班课通行的“双师”模式中，对于主讲老师之外的辅导老师，有着非常巨大的需求。辅导老师的人效是1:300-1:500，也就是说，每个辅导老师可服务300-500个学生。

有媒体测算过，按照目前增长速度，如果未来10年，全学段在线学习学生人数超过1亿，则需要100万名辅导老师。而作业帮自去年起，已启动在郑州、合肥等多个城市开设分校的工作，从两个分站扩展到11个分站，提前完成了全国性布局，对辅导老师团队的扩充已做好了充足准备。

“数以百万计的辅导老师，将为我国大学生就业提供一个广阔的新航道。”作业帮相关负责人认为，未来，辅导老师将成为新经济促生的一个新职业群体，像数字化管理师、电商营销师、人工智能技术人员等职业一样，为中国经济社会注入新的活力。

附：作业帮创始人、CEO侯建彬致员工邮件全文

敬畏教育、成就用户——写在作业帮E轮融资之际

各位作业帮的伙伴们，

和大家分享一个好消息：公司刚刚完成7.5亿美元E轮融资。新融资由方源资本和Tiger Global领投，Qatar Investment Authority、红杉资本中国基金、软银愿景基金一期、天图投资、襄禾资本等新老股东跟投。在线教育这个需要长期和耐心的赛道上，我们又有了更多同路人。

这背后，有用户的信任，有伙伴们的努力，更有时代赋予我们的责任和机会：

未来10年，有超过9000万人将陆续走进大学校园，更有超过1.5亿人将先后步入社会职场。文明的现代化程度越高，个体融入其中的门槛就越高。帮助更多人融入社会并成就自我，正是教育行业的责任。这也是时代对我们的召唤。

近2亿K12学生家庭中，宽带普及率早已超过90%，智能设备无处不在，5G应用也指日可待。如何利用技术提升学习效率，是在线教育的使命。这也是时代对我们的馈赠。

今天，我们已经覆盖超5000万日活用户，单季服务超130万正价直播课学员，研发超过200个品类优质课程体系，在全国11个城市拥有超过1.7万名小伙伴。这些，以及更多同路人的加入，正是过去五年我们投身时代、不断奋进的结果。

在线教育的最大价值，还是在于普惠。在此之前，整个教培体系从不缺乏优秀的老师和优质的内容，缺乏的是把这些资源放大、迁移、匹配的便捷管道。而今天，我们正有幸建设这样的基础管道。作业帮先后在超过8亿台智能设备上被激活，每月连接超过1.7亿用户，这一积累构成了这个管道最底层的能力。今天，我们已经有超过50%的直播课学员来自非一二线城市，初步显示出我们管道的普惠能力，这让我们欣慰。这个比例还会越来越高。

在线教育的最大挑战，还是在于效果。因为人的时间是最宝贵的，所以我们要时刻关注单位时间内的用户习得。这背后涉及内容、师资、服务、功能，以及技术如何在其中穿针引线。过去五年整个行业都有了长足进步，双师直播、小组互动、出镜批改等新形式一直在丰富课堂体验。但这些还不够。随着规模的增长，不同地域、年龄、水平的用户不断涌入，在线教育的形式及品质，仍然需要不断探索和革新。在学习效果的追逐上，我们永远不能自满。

这次融资以及历次融资，就像是驶过一个个加油站。这之后，我们将有机会跑得更远更稳更快。而如何前行，和以往并无不同，也无捷径可通，唯一要做的依然是：敬畏教育、成就用户，以“己所不欲、勿施于人”的理念做出每一个选择。孩子们求知向上的渴望，正如你我当年。面对他们，我们不能有半点松懈和怠慢。我们要始终把用户放在最重要的位置，保持专注，不断精进。这也是指引我们一路走来的不二法门。

这么多伙伴选择和我们一路同行，我们对未来会更坚定；我们对未来更坚定，我们对当下就更从容。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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