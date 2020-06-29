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七位农业专家在快手原地出道 做科普讲段子引千万网友关注

2020年06月29日13:33  来源：环球网
 
原标题：七位农业专家在快手原地出道，做科普讲段子引千万网友关注

　　6月12日至18日，在农业农村部乡村产业发展司的指导下，依托农产品加工技术研发体系，由研发体系国家中心—中国农业科学院农产品加工研究所承办，联合乡产天下、快手组织开展的"助力农产品加工科企对接"活动顺利举行。

　　此次直播活动不同于传统的单一视频授课，通过专家和优秀企业代表现场连麦交流，让老铁们在云学习的同时，还在线参观了农业企业，更解决了生产中存在的难题，可谓既冲上云端又脚踏实地。

　　本次直播人气高、反响好，7场直播共在快手、微赞两个平台的累计观看人数达1928.02万人次，点赞数超过31.8万。

　　发展农产品加工是实施乡村振兴战略、可持续发展战略、创新驱动战略、健康中国战略的有力保障。科企对接、成果转化是发展农产品加工业的重要抓手，是实现"产学研"一体的必经之路。

　　河北金宏清真肉类有限公司董事长助理许超辉为解决生产难题，特意关注了中国农业科学院农产品加工研究所副所长张德权，通过直播学习羊肉梯次加工关键技术。

　　如何提高羊副产物的高值化利用是他关心的重点，张德权在线为他答疑解惑：我国羊骨年产量约80万吨，综合利用率不足5%；畜禽血液年产量约30万吨，利用率不足10%，且其中95%均用作动物饲料；羊尾油等脂肪年产量50万吨，但深加工率小于5%，产品形式大多为粗炼羊油。而通过综合利用技术的开发，羊骨变成骨素、骨高汤、骨蛋白肽、骨油、骨素调味料、骨多糖；羊血变成血豆腐、血浆蛋白粉、血球蛋白粉；羊油脂变成化妆品、液态保健羊油、共轭亚油酸胶囊等。

　　开发新产品是企业赚取差额利润的手段，保证产品健康和品质才是公司长久发展之道。北京食品科学研究院高级工程师张顺亮，现场连线得利斯集团有限公司技术部，针对生产低温肉制品中的亚硝酸盐替代问题进行解答。建议可以选用一些天然物质，如樱桃核粉或乳酸菌、肉葡萄球菌。一些天然的抗氧化物，如竹叶提取物、茶多酚、迷迭香也可部分取代亚硝酸盐。

　　"工欲善其事，必先利其器"。农产品加工，机械设备是关键，如果一台设备能生产多个产品，那将节省大量资金。湖北监利县金草帽专业合作社理事长周祖清询问，生产菜籽油的设备能否用于芝麻油加工。

　　对此，中国农业科学院油料作物研究所李文林研究员表示，菜籽油加工主体设备也适合芝麻油加工，目前已在河南南阳的淅川县建立了高品质浓香芝麻油的加工生产线，只要增加一台针对芝麻油的榨油机，其他设备基本都可以和菜籽油加工共用，只是生产设定的温度和油菜籽不同。

　　此次活动，来自中国农业科学院、中国农业大学、北京食品科学研究院、河南省农业科学院、湖南省农业科学院、广东省农业科学院的7位专家学者现身直播间，将严谨的科研术语转化为网络、日常用语，内容涉及肉制品、谷物、油脂、果蔬等领域。

　　由于专业又幽默，很多老铁直言，"这些专家都是被科研耽误的网红，不仅颜值高，专业过硬，还个个是段子手。""双击666，这个夏天送这些科研专家出道吧"。

　　早在今年3月18日，中国农科院农产品加工所就组织了6名顶级科学家在快手，举办"乡产云课堂"公益直播讲座，为广大农民带来众多急需的技术知识。之后，快手和"乡产云课堂"会继续邀请不同领域的专家，带来更多新鲜、实用的内容。在互联网时代，创造更多可能性。

(责编：毕磊、乔雪峰)
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