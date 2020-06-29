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服务类消费疲软 专家:用改革提振消费

2020年06月29日13:39  来源：中国经济时报
 
原标题：用改革的办法才能提振消费

随着新冠肺炎疫情防控进入常态化，我国各行业基本恢复正常生产运营。消费出现结构性分化。网上消费、新业态消费等增长比较快，餐饮、住宿及与旅游相关的服务类消费较为疲软。

当下消费不足的原因是什么？有哪些振兴消费的主要措施？近日，在由中国人民大学国家发展与战略研究院、经济学院等联合主办的中国宏观经济热点研讨会上，中国社科院国家金融与发展实验室副主任张平、华安基金首席经济学家林采宜、中国人民大学国家发展与战略研究院研究员陈彦斌等表示，只有依靠改革的办法才能真正有效提振居民消费。

张平认为，有四个因素影响了消费。一是整个中国消费率不低，但居民消费率很低。二是存在棘轮效应，如果收入预期现在变缓，会放慢消费速度。三是疫情冲击对中国是不均衡的冲击。如果压低了低收入群体收入，就会导致整个居民消费倾向变得更低。四是在公共服务改革方面，应通过对现在的互联网企业、民营企业进一步促进公共服务的放开程度，体现高质量的服务。

“由于中国居民消费占GDP的比重较低，各界人士更重视投资和出口对中国经济的支撑作用，存在忽视居民消费的倾向。”陈彦斌称，在“高储蓄—高投资—高出口”的经济发展模式下，中国经济容易受到外部冲击影响。要高度重视与合理应对居民消费乏力的问题。

林采宜则认为，消费潜力取决于两个因素：一是收入。收入决定人们的支付能力。税收结构决定了大多数税是向工薪阶层征收的，财产税在国家税收结构中占比非常小。这导致我国现在消费意愿不足或消费积极性不足。二是预期。预期其实是老百姓的安全感。政府要做的不仅是提高老百姓的收入水平，还要提高消费意愿，即提高百姓对政府有能力保障生活水平的信心。

与会专家认为，中国居民消费具有较大潜力，需要政府鼓劲，政策有力。

陈彦斌代表CMF研究团队发言时指出，用改革的办法才能真正提振消费，消费券和地摊经济等只是权宜之计。有五个重要抓手可把握：一是转变经济发展模式，增强消费对经济发展的基础性作用。二是从初次分配和再次分配两方面入手，缩小居民收入差距，壮大中等收入群体。三是加快建立房地产市场平稳健康发展的长效机制，减轻居民部门住房债务负担，降低居民债务对消费的抑制作用。四是健全社会保障体系，根本性地减轻居民在教育、医疗、养老、住房等方面的后顾之忧，降低居民预防性储蓄。五是构建“世界工厂+世界市场”新模式。

张平认为，需要关注中小企业和个体户。通过直补为中小企业提供帮助。稳定中小企业才有可能稳定基本的就业盘，居民收入才有保障，因此，要给出精准的政策。一是怎样通过产业平台更清晰地识别中小企业，让他们起到金融辅助作用，对中小企业进行助贷。二是对居民资产负债表给予一定的减息，通过央行的减息，使得中国居民资产负债表压力不要太大。三是在中国基本控制疫情以后，如何放松被疫情限制的消费部门至关重要。

林采宜认为，现阶段重要的是把控地方经济和防疫之间的平衡，要把需求变成有效需求，赋予有消费需求的人支付能力，消费券的现金化是有效的做法。可以进行公积金账户改革，放宽公积金账户的提现制度，使它可以用于缓解目前居民支付能力不足的问题。提供消费信贷的支持，从而解决当期消费需求存在但支付能力不足的问题。关于中小企业救助的问题，银行的信贷政策应该向个人、消费信贷倾斜，而不是向企业倾斜。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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