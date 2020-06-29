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合生创展“UP品牌升级深化年” 诠释全产业链优质生活运营商

2020年06月29日16:07  来源：新华网
 
原标题：合生创展“UP品牌升级深化年” 诠释全产业链优质生活运营商

　　在房企纷纷谋求转型的当下，一些富有前瞻性的企业将目光瞄准“生活运营商”这一领域，并探索更多可能。

　　作为一家综合实力领先的房地产发展企业，合生创展继2019年“UP品牌升级年”获得首捷之后，将2020年定义为“UP品牌升级深化年”，在“优生活UP+——优质生活，美好加倍”新主题下，提升产品价值的同时持续提升客户体验和生活方式，不断为优质生活加码。

　　不仅如此，成立近三十年来，合生创展以“优质生活，完美体现”为宗旨，将国际级居住理念引入中国，通过优质的产品和配套运营、高品质的物业服务，为业主营造全场景生活体验，推进城市生活升级进化，致力成为美好生活的缔造者。

　　推进“优生活”四大价值体系输出

　　据了解，合生创展将2020年定义为“UP品牌升级深化年”。此前，针对客户心理需求和产品成长趋势，合生创展以“优”为核心，以产品、配套、物业、生活方式等四方面为切入点，分别提炼打造了“优质人居、优悦体验、优智服务、优乐共享”等四大价值并行的全维度闭合服务链体系，全方面升级业主的居住体验。

　　作为全产业链优质生活运营商，合生创展致力满足消费者更深层次的居住需求。近两年来，住宅板块全国五大区域联动持续回馈业主、践行品牌UP+的概念落地，在坚持内核的基础上继续深化升级，持续推进“优生活”四大价值体系输出。

　　系列活动践行“优生活UP+”理念

　　近年来，房地产企业越来越重视社区服务的建设。从造好房子到造好生活，许多房企已经将关怀升级并延伸至精神情感层面。以合生创展为例，其在为业主提供好房子的同时，更加关注业主的社交和情感需要，让社区成为容纳更多生活梦想的载体，营造不同场景的社群生活体验。

　　合生创展将今年的“全国业主生日会活动”主题确定为“UP新生活 欢乐齐分享”。在延续去年精彩的基础上，升级生日会的体验，感恩回馈业主。今年还特别注重活动的仪式感和互动性，围绕活动主题，升级场景化营销，让每一个社区更有温度。

　　而作为全新推出的全国联动活动，“合生家庭日”以家庭为单位，推出“美好‘优’家”家庭日。该活动结合不同项目的营销节点，在丰富、美好的社群体验中，让客户认同合生优生活“优质人居”“优乐共享”的理念。

　　不仅如此，在公益活动上，合生创展也不断升级形式与体验感。每季度推出不同的主题，持续推进“合你益起”系列品牌公益活动。例如，5月开展“合你益起，爱心助农”为主题的“以买代捐”扶贫助农活动，在提升客户参与度的同时践行社会责任，用实际行动兑现企业的社会担当。

　　在品牌为营销赋能方面，合生创展不断优化营销体验，线上线下联动，不仅推出线上售楼处和购房钜惠活动，每季度还推出不同主题的购房节活动及系列品牌互动活动。比如，5月份推出的富有互动趣味的“繁花盛放，约‘惠’优质生活”购房节等，在引导客户多维度的解读优生活价值体系的同时，持续为客户提供优质的体验。

　　可以看出，合生创展通过业主人文关怀、社会责任、互动体验三大维度活动进行品牌互动，联动执行，在落地“优生活UP+”的过程中，活动规模与执行深度升级，通过品牌传递社区文化，鼓励业主参与共享，实现品牌全龄关怀。

　　三大住宅产品线全面升级

　　在推动企业转型方面，合生创展表现出较强的前瞻性和主动性。在战略规划上，合生创展构建起住宅地产、商业地产、物业管理和产业投资等四大板块全产业链。

　　在产品开发领域，合生创展坚持走中高端精品战略发展路线，对高端人居的理解不断重塑和深化：从理想建筑到空间细节创新，再到极致性的城市生活体验；同时，通过不断地对“优生活”品牌战略的推进，实现全周期、全场景的服务体系落地。因地制宜铸造精品，在本身优势基础上不断升级迭代产品，搭建并升级了“顶级豪宅、中高端品质住宅、写字楼&公寓”三大住宅产品线，满足业主不断升级的居住需求。

　　合生创展伴随城市进化，通过合生·霄云路8号、合生·东郊别墅、帝景系、骏景系、国际城等一系列产品为人们营造美好生活，力求将每一个项目打造成独特而经典的风景线。

　　同时，打造品牌MAHá，致力成为高端生活方式的理念倡导者、服务供应商和资源整合商，提升资产运营价值。以缦合 北京为例，缦合物业通过提供五大类别数百项“缦”式服务，实现对业主精神领域、文化及情感层面的深度需求的满足。目前，缦合物业已陆续进驻合生 佘山东紫园、合生 广富汇等项目当中，提供物业，资源，圈层三大极致服务，满足高净值人群的生活向往。

　　而持续加推的合生·湖山国际、合生·帝景城、合生·御山花园等项目，将延续合生创展作为“优质生活缔造者”的品牌理念，从社区生活的各个场景出发，延伸居住价值，为城市人群营造全场景生活体验；合生·龙河湾壹号、合生·云山帝景、合生·时代城等即将入市的新盘，也将致力于打造优质的产品，提供优质的服务，不断优化每一个项目，“让优质生活进一步升级”。

　　合生创展方面表示，今年作为品牌升级深化年，将不断创新产品，通过系列品牌活动落地促进产品、服务的全面升级和品牌UP+的体验升级。合生创展将持续以高品质社区、人性化服务、完善生活配套，提升业主们的优质生活体验，引领积极向上的生活方式。

(责编：夏晓伦、毕磊)
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