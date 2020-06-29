高校毕业生“三支一扶”人员能力提升专项计划出炉 支持开展8000人次专项培训

人民网北京6月29日电（记者林露） 近日，人社部、财政部印发通知，部署实施2020年高校毕业生“三支一扶”人员能力提升专项计划。
通知明确，2020年中央财政重点围绕脱贫攻坚和疫情防控需求，支持举办8000人次专项培训，其中，支持开展脱贫攻坚专题培训5000人次，招募计划500人以上的省份至少要举办1期脱贫攻坚专项培训班，支医人员较多的省份要积极开展医疗专题培训。适当放宽“三区三州”、52个未摘帽贫困县“三支一扶”人员参加专项培训的条件。
通知要求，各地要结合新冠肺炎疫情防控和“三支一扶”工作实际，统筹谋划能力提升专项计划实施工作，创新探索线上、远程等培训方式，紧扣基层需求丰富培训内容，强化岗位锻炼培养，促进“三支一扶”人员在实践中成长成才。同时结合“最美基层高校毕业生”学习宣传活动，加强思想引领，营造基层大有可为、大有作为的良好氛围。
自2016年高校毕业生“三支一扶”人员能力提升专项计划启动实施以来，中央财政已累计支持开展2.66万人次专项培训，有效提升了“三支一扶”人员基层适应能力和综合素质，更好服务基层、建功基层。
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