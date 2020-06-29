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人社部：近200家用人单位发布岗位需求近2500万人次

2020年06月29日16:46  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月29日电（记者林露）百日千万网络招聘专项行动进入第十三周，各地线上线下相结合，为劳动者提供多元服务。截至6月18日，共计198万家用人单位发布岗位需求2488万人次。

西藏举办高校毕业生大型现场招聘会。梳理用人单位空岗信息，筛选优质岗位，安排专人发动企业参会。充分利用电视、网络、手机短信、微信公众号等方式进行宣传报道，扩大活动知晓度。招聘会共发动177家用人单位提供岗位3381个，其中46家国企央企提供岗位570个；高校毕业生投递简历1762份，初步达成意向协议523人；提供职业指导、政策咨询866人次，发放就业法律法规宣传资料2560套。

山西举办春节后首场现场招聘会。聚焦高校毕业生需求，提前向社会发布活动信息，精心筛选本地知名度较高、岗位针对性强的企业参会。共邀请山西六建集团、大同证券、六味斋、蓝泰集团等20余家企业参会，提供就业岗位1075个，涉及建筑、金融、教育、医药、人力资源等行业；入场求职478人，初步达成就业意向293人。6月17日、24日，还将举办建筑房地产专场和城镇失业人员专场招聘会。

青海开展“一对一”线上求职咨询服务。依托青海人才市场网、微信公众号、微信求职群、QQ群等线上平台，组织专门工作人员开展求职咨询和就业指导服务。对劳动者求职就业中遇到的困难问题，第一时间进行联系答复，平均每天回复各类咨询200余人次。

安徽黄山推出人才招聘融媒体直播活动。以“职等你来就在黄山”为主题，联合市广播电视台共同举办，目前已安排8期市直和区县专场。直播活动安排人社部门负责人开展就业形势分析、解读就业创业政策；邀请本地重点企业负责人开展线上招聘，介绍企业发展、工作环境、薪资福利、岗位要求、应聘流程等。

(责编：林露、李昉)
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