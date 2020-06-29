人社部：近200家用人单位发布岗位需求近2500万人次

人民网北京6月29日电（记者林露）百日千万网络招聘专项行动进入第十三周，各地线上线下相结合，为劳动者提供多元服务。截至6月18日，共计198万家用人单位发布岗位需求2488万人次。
西藏举办高校毕业生大型现场招聘会。梳理用人单位空岗信息，筛选优质岗位，安排专人发动企业参会。充分利用电视、网络、手机短信、微信公众号等方式进行宣传报道，扩大活动知晓度。招聘会共发动177家用人单位提供岗位3381个，其中46家国企央企提供岗位570个；高校毕业生投递简历1762份，初步达成意向协议523人；提供职业指导、政策咨询866人次，发放就业法律法规宣传资料2560套。
山西举办春节后首场现场招聘会。聚焦高校毕业生需求，提前向社会发布活动信息，精心筛选本地知名度较高、岗位针对性强的企业参会。共邀请山西六建集团、大同证券、六味斋、蓝泰集团等20余家企业参会，提供就业岗位1075个，涉及建筑、金融、教育、医药、人力资源等行业；入场求职478人，初步达成就业意向293人。6月17日、24日，还将举办建筑房地产专场和城镇失业人员专场招聘会。
青海开展“一对一”线上求职咨询服务。依托青海人才市场网、微信公众号、微信求职群、QQ群等线上平台，组织专门工作人员开展求职咨询和就业指导服务。对劳动者求职就业中遇到的困难问题，第一时间进行联系答复，平均每天回复各类咨询200余人次。
安徽黄山推出人才招聘融媒体直播活动。以“职等你来就在黄山”为主题，联合市广播电视台共同举办，目前已安排8期市直和区县专场。直播活动安排人社部门负责人开展就业形势分析、解读就业创业政策；邀请本地重点企业负责人开展线上招聘，介绍企业发展、工作环境、薪资福利、岗位要求、应聘流程等。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
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疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】