直播带货、平台红包成“618”期间消费者吐槽热点

新华社北京6月29日电（记者赵文君）中消协29日发布“618”消费维权舆情分析报告，今年“618”期间消费维权的负面信息主要是直播带货、红包活动、短信骚扰、假冒伪劣等。据中消协监测，“618”期间消费者对于直播带货类的吐槽信息有11万多条、对于电商平台红包类的吐槽信息有3万多条。

据介绍，消费者反映的直播带货问题主要有：商家未能充分履行证照信息公示义务；部分主播涉嫌过度宣传产品功效；产品质量货不对板，利用直播兜售“三无”产品、假冒伪劣商品等；刷粉丝数据、销售量刷单造假；平台责任意识缺失，售后服务难保障。中消协有关负责人表示，直播带货平台多、主体多、方式多、涉及商品或服务种类多，需要明确权利义务主体，尽快步入法治轨道。

报告还显示，消费者吐槽较多的红包类负面信息主要涉及红包金额小、红包不到账等问题。如某平台“叠蛋糕”活动，部分用户红包没有到账，要等10个工作日审核，完美错过“618”促销活动；某平台“618理想生活列车”活动，有消费者反映红包抢了几百个，打开只有几块钱。

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