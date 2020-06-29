直播带货、平台红包成“618”期间消费者吐槽热点

新华社北京6月29日电（记者赵文君）中消协29日发布“618”消费维权舆情分析报告，今年“618”期间消费维权的负面信息主要是直播带货、红包活动、短信骚扰、假冒伪劣等。据中消协监测，“618”期间消费者对于直播带货类的吐槽信息有11万多条、对于电商平台红包类的吐槽信息有3万多条。
据介绍，消费者反映的直播带货问题主要有：商家未能充分履行证照信息公示义务；部分主播涉嫌过度宣传产品功效；产品质量货不对板，利用直播兜售“三无”产品、假冒伪劣商品等；刷粉丝数据、销售量刷单造假；平台责任意识缺失，售后服务难保障。中消协有关负责人表示，直播带货平台多、主体多、方式多、涉及商品或服务种类多，需要明确权利义务主体，尽快步入法治轨道。
报告还显示，消费者吐槽较多的红包类负面信息主要涉及红包金额小、红包不到账等问题。如某平台“叠蛋糕”活动，部分用户红包没有到账，要等10个工作日审核，完美错过“618”促销活动；某平台“618理想生活列车”活动，有消费者反映红包抢了几百个，打开只有几块钱。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】