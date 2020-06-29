财政部：加强财政扶贫资金监管 加大违纪查处力度

人民网北京6月29日电 （任妍）今日，记者从财政部获悉，财政部发布《关于进一步加强财政扶贫资金监管工作的指导意见》，要求进一步加大违反财经纪律、损害群众利益行为的查处力度。对脱贫领域的突出问题，一经举报，要追查到底。对虚报冒领、挤占挪用、闲置浪费扶贫资金，失职失责，侵害群众利益的行为，严格按照有关法律和《财政违法行为处罚处分条例》、《财政部门财政扶贫资金违规管理责任追究办法》等处理处罚，追责问责。
财政部要求，全面加强扶贫资金监管的同时，聚焦挂牌督战地区，问题高发多发领域和环节，开展重点监管。对近年来巡视、审计问题整改情况开展全面自查自纠，确保问题整改到位。大力推进信息公开，强化社会监督。严格落实信息公开公示制度，省、市、县扶贫资金分配结果一律公开，乡、村两级扶贫项目安排和资金使用情况一律公告公示，主动接受群众和社会监督。省级财政部门加强公开公示工作的指导，明确集中统一的扶贫政策及资金信息公开、查询和投诉举报平台，及时查处群众举报问题。
财政部表示，加强与扶贫、审计以及行业扶贫部门间的协调配合，实现监督计划协调、信息共享、成果互用，形成协商、协作、协调的顺畅监管机制，增强监管合力。各地结合实际情况，抓住重点领域和关键环节，有针对性地实施监管，高度关注、密切跟踪疫情对脱贫工作的影响，及时研究出台针对性政策措施，切实防止因疫致贫返贫，巩固脱贫成果。
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