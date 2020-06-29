财政部：加强扶贫资金监管 五大举措保障决战决胜脱贫攻坚

人民网北京6月29日电 （任妍） 今日，记者从财政部获悉，为贯彻落实习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，确保各项财政扶贫政策不折不扣落到实处，近日，财政部向承担脱贫攻坚任务的相关省（区、市）财政厅（局）和监管局发出通知，就进一步加强扶贫资金监管作出部署、提出明确要求。

通知指出，具体部署、要求体现在五个方面：

一是推动监管“一盘棋”。通过建立会商、通报等制度，统筹目标任务，精准发力，督促责任落实。进一步加强与扶贫、审计以及行业扶贫部门的协调配合，努力实现监督计划协调、信息共享、成果互用，增强部门间监管合力。强化分级负责，层层抓落实，上下联动，协同发力。大力推进信息公开，强化社会监督。

二是盯紧挂牌督战地区。紧紧围绕脱贫攻坚任务如期全面完成的目标任务，聚焦挂牌督战地区，推动解决执行中的问题，啃下脱贫攻坚最后的“硬骨头”。

三是聚集重点精准发力。要求各地结合实际情况，抓住重点领域和关键环节，有针对性地实施监管，高度关注、密切跟踪疫情对脱贫工作的影响，及时研究出台针对性政策措施，切实防止因疫致贫返贫，巩固脱贫成果。充分运用财政扶贫资金动态监控平台信息化手段，加强扶贫资金日常监管，及时发现问题，及时整改。

四是强化责任追究。进一步加大违反财经纪律、损害群众利益行为的查处力度，对虚报冒领、挤占挪用、闲置浪费扶贫资金等问题，严肃追责问责。

五是优化政策供给。聚焦补缺口、补短板、补漏洞，对现有扶贫资金管理制度办法进行全面梳理评估，立改废释，堵塞漏洞。

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