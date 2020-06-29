财政部：下达2020年“三区”科技人才支持计划预算30889万元

人民网北京6月29日电 （任妍）今日，记者从财政部获悉，为进一步加快边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区（以下统称“三区”）科技人才队伍建设，根据《科技部 中组部 财政部 人力资源社会保障部 国务院扶贫办关于印发<边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案>的通知》（国科发农〔2014〕105号），现下达“三区”科技人才支持计划预算，用于组织开展科技工作者选派和培养工作。

财政部表示，各地要按照规定落实地方应承担的经费，切实加强经费使用管理，做好此项工作组织实施。在安排使用经费时，要进一步向“三区三州”及“三区三州”之外贫困人口多、贫困程度深、脱贫难度大的其他深度贫困地区倾斜。

2020年“三区”科技人才支持计划预算 （图片来源：财政部官网）

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