23个中央部门消费扶贫再发力 助湖北农产品销售和52个未摘帽县如期脱贫

人民网北京6月29日电(许维娜)为落实《消费扶贫助力决战决胜脱贫攻坚2020年行动方案》，近日，国家发展改革委专门印发通知，联合中央宣传部、中央和国家机关工委、农业农村部、商务部、国管局、国务院扶贫办、中央军委政治工作部、全国总工会、共青团中央、全国妇联、全国工商联等22个部门和单位，推介了湖北省第二批滞销农产品和52个未摘帽县特色农产品60余种，组织动员各部门、各行业、各系统发挥资源力量，采取直接采购和帮助销售的方式，继续帮助湖北解决农产品滞销问题，助力52个未摘帽县打赢脱贫攻坚战。
国家发展改革委表示，下一步将继续履行消费扶贫牵头部门职责，做好协调服务，会同有关部门和单位切实做好消费扶贫工作，推动形成全社会“人人皆可为、人人皆愿为、人人皆能为”的消费扶贫氛围。
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