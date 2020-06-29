原标题：BOE（京东方）智慧系统创新中心落地成都和重庆

近日，京东方科技集团股份有限公司发布公告，分别与成都高新技术产业开发区管理委员会和重庆两江新区管理委员会签署投资合作协议，在成都与重庆建设京东方智慧系统创新中心。

公告称，京东方（成都）智慧系统创新中心和京东方（重庆）智慧系统创新中心将围绕人工智能、大数据、云计算等前沿技术，聚焦智慧车联、智慧零售、智慧金融、智慧医工、工业互联网、智慧城市公共服务等领域，设立软硬融合技术开发、新型材料与装备转化、产品与服务营销推广展示、国际人才交流与培训、开放的技术与市场合作五大平台，打造全球领先的智慧系统创新中心。据悉，成都和重庆创新中心项目计划于2020年内开工建设。

近年来，5G、人工智能、大数据技术快速发展，物联网应用深入各个领域。作为全球创新型物联网企业，智慧系统创新中心正是BOE（京东方）多年来在物联网行业实践中不断进化发展的关键成果。

通过布局智慧系统创新中心，BOE（京东方）形成端口器件、智慧物联、智慧医工三大事业的有效合力，将智慧产品与软件系统相结合，与产业链上下游伙伴携手，为全球用户带来从技术创新到产品服务的一体化解决方案。

目前，BOE（京东方）智慧交通解决方案覆盖中国80%以上的高铁线路、全国22家城市地铁线路，并为海外多个城市提供专业服务；智慧零售解决方案应用于全球超过60个国家的2万余家门店；为全国千余家银行和金融机构提供一站式智慧金融解决方案；智慧急救解决方案、呼吸慢病管理解决方案、心血管疾病管理解决方案为人们带来了优质的智慧健康管理服务；工业互联网解决方案不仅实现企业生产制造智能化升级，还助力企业智慧决策，极大提升运营管理效率。

物联时代，科技创新日新月异，应用场景形态万千，BOE（京东方）软硬融合的物联网创新解决方案，为人们搭建通往智慧生活的桥梁。不论是在北京大兴国际机场，还是莫斯科的城铁列车、纽约的商超，在人们生活遍及的各个领域，都能体验到BOE（京东方）优质的产品和服务，让智慧生活充满无限可能。

(责编：夏晓伦、毕磊)