5月国企利润环比增251%

本报北京6月29日电 （记者曲哲涵）财政部统计显示，2020年5月，全国国有及国有控股企业（以下称国有企业）利润环比增长，已基本恢复到去年同期水平。1—5月主要经济效益指标同比降幅收窄，经济运行显著回升。
5月份，国有企业营业总收入环比增长4%，恢复至去年同期水平的98.6%。1—5月，营业总收入218388.1亿元，同比下降7.7%。其中，中央企业125827.5亿元，同比下降8.6%；地方国有企业92560.6亿元，同比下降6.3%。
5月份，国有企业利润总额环比增长251.1%，恢复至去年同期水平的94.5%。1—5月，利润总额6630.9亿元，同比下降52.7%。其中，中央企业5285.4亿元，同比下降44.7%；地方国有企业1345.5亿元，同比下降69.8%。
5月份，国有企业税后净利润环比增长415%。1—5月，税后净利润3981.6亿元，同比下降61.6%，归属于母公司所有者的净利润1565.9亿元。其中，中央企业3585.2亿元，同比下降49.6%；地方国有企业396.4亿元，同比下降87.8%。
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