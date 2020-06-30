海南调整离岛免税购物政策

本报北京6月29日电 （记者王观、曲哲涵、黄晓慧）为贯彻落实《海南自由贸易港建设总体方案》，进一步释放政策效应，高质量建设自由贸易港，经国务院同意，财政部、海关总署、税务总局近日发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》，自2020年7月1日起实施。公告明确，离岛旅客每年每人免税购物额度为10万元，不限次；扩大免税商品种类，增加电子消费产品等7类消费者青睐商品；仅限定化妆品、手机和酒类商品的单次购买数量。

与此前政策相比，《公告》主要调整包括：一是免税购物额度从每年每人3万元提高至10万元。二是离岛免税商品品种由38种增至45种。三是取消单件商品8000元免税限额规定。四是以额度管理为主，大幅减少单次购买数量限制的商品种类。五是鼓励适度竞争，具有免税品经销资格的经营主体均可平等参与海南离岛免税经营。六是加强事中事后监管，明确参与倒卖、走私的个人、企业、离岛免税店将承担的法律责任。

《 人民日报 》（ 2020年06月30日 11 版）

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