“直播带货”屏幕内外皆功夫（中国道路中国梦）

当前，“直播带货”已成为打通各地农产品销路的重要途径，这也是在常态化疫情防控中推动地方经济发展、决战脱贫攻坚的有力措施。不少领导干部积极参与直播助销，得到各方点赞。“干部直播带货”解决的是当前农产品销路问题，若能以此为切口，建立电商直播长效机制，推动农民增收、农业增效，更会产生多重积极意义。

作为北京的基层干部，笔者在疫情防控期间参与了3场不同的“直播带货”活动，深刻感到“屏对屏”直播需要更讲品质，更重真情。消费者之所以愿意主动“买单”，除了对产品的需求，还有对领导干部及其所代表的政府公信力的认可。这在客观上要求试水直播的地方干部，对产品要真知真懂真体验，也要熟悉网言网语，摆正“店小二”心态来“开门迎客”。为确保产品的品质，地方干部要主动调研，把好生产环节的品控关；而在直播销售中也要逐步探索、掌握网络营销的独特规律，赢得网友“粉丝”的信任和持续关注，做好销售环节的服务关。在屏幕内外下足功夫，“直播带货”才有底气，为民服务才更聚人气。

也要看到，“干部直播带货”是应急之举而非长效之策，不能因直播而耽误主责主业。一方面，需要建立干部直播行业相关管理制度，规范干部直播准入标准。另一方面，授人以鱼不如授人以渔，干部直播带“货”更要带“人”。地方干部参与直播销售的一个重要意义，是通过亲身示范，鼓励广大农民积极参与，进而跟上网络直播技能培训，着重从本地年轻人、大学毕业生、退役军人中培育爱农业、懂技术、知村情的农村直播“网红”队伍。只有培养更多直播销售人才，才能让手机成为新农具、直播成为新农活，带动更多农民享受到数字经济的红利。

做好农产品的直播销售，需要构建农产品全产业链作为支撑。眼下，农村直播销售多为时令农产品。面对快速增长，部分农业企业在存储、包装、物流等环节处理不到位，导致“鲜活”品质下降，引得消费者不满。解决这些问题，就需要立足本地资源优势，打造具有地域特色的农业全产业链，依托新兴科技手段，建立农产品质量安全追溯体系，创新农村物流服务体系，加大电商与农户、农企等产销对接，加大农产品加工、包装、仓储等设施建设，拓展与冷链物流企业合作，促进优质农产品卖出优价，带动农民增收致富，切实提升政府推动农民增收、农业增效的治理能力和水平。

“干部直播带货”，屏里屏外皆功夫。领导干部只有通过发展思路、服务方式的转变，增进迎难而上的担当、为民解忧的情怀、经济发展的信心，才能帮助本地农业从“地上经济”转变为“线上经济”，进一步做好带人带产业的“后半篇文章”。

（作者为北京市密云区北庄镇党委书记兼镇长）

《 人民日报 》（ 2020年06月30日 05 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)