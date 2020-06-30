发改委副主任:6年来我国节能约占全球一半

习近平总书记指出，生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视生态文明建设，将生态文明建设作为统筹推进“五位一体”总体布局的重要内容，推动我国生态文明建设取得历史性、转折性、全局性成就。我们要深入贯彻习近平生态文明思想，把节能提高能效作为经济高质量发展的重要着力点，把生态文明建设构筑在效率优先的基础上，从源头上不断降低资源和环境代价，加快形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。

深刻认识强化节能提高能效的重要意义

我们党将生态文明建设作为国家方略，这是推进人与自然和谐共生的重大理论和实践创新。我国作为世界最大发展中国家，处于工业化、城镇化深化发展阶段，能源需求持续增长，生态环境保护任务艰巨。进一步强化节能提高能效，对从根本上破解资源环境瓶颈约束、建设生态文明、推动高质量发展具有重要意义。

节能提高能效是满足我国现代化能源增长需求的重要保障。目前我国能源消费主要集中在工业领域，与居民生活息息相关的建筑、交通用能较少，人均能源消费量尚不足发达国家平均水平的60%。随着现代化建设全面推进、人民生活持续改善，我国能源需求还将持续增长。如果主要依靠开发原生资源或进口满足能源需求，无论能源安全保障还是生态环境容量都将承受很大压力。节能提高能效不仅是满足我国能源需求增长的最优先来源，也是建设生态文明、实现社会主义现代化强国目标的必然要求。

节能提高能效是实现建设美丽中国和应对气候变化目标的重要前提。近年来，我国不断强化污染治理，环境质量改善之快前所未有。但随着末端治理的空间不断收窄、成本持续上升，必须从源头上大幅提高能源利用效率，协同推进源头预防、过程控制、末端治理。同时，在应对气候变化中，节能是最具减排潜力、最经济的方式，是实现我国2030年应对气候变化国家自主贡献最主要的途径。

节能提高能效是壮大绿色发展新动能的重要源泉。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，处在转变方式、优化结构、转换动力的攻关期。节能、可再生能源等技术不断突破，已经成为驱动新一轮科技革命和产业变革的重要动力。作为世界能源消费大国，一方面，超高能效设备产品、低能耗建筑、节能和新能源汽车等在我国有着广阔的市场空间和应用前景，可不断形成绿色发展新动能；另一方面，对传统产业实施节能升级改造，可以赋能实体经济，在绿色转型中形成新的经济增长点。

节能提高能效也是推动民生福祉普遍改善的重要内容。优美的生态环境、现代高效的能源服务，是民生福祉的重要内涵。随着人民生活水平提高，绿色建筑、清洁取暖、高效制冷等已成为消费升级的重要内容。通过深入挖掘节能潜力，能够从源头持续减少污染，不断增加高效节能产品和服务供给，推动城乡现代高效能源服务普及，使人民群众切实感受到民生福祉的改善。

节能提高能效在生态文明建设中发挥出积极作用

党的十八大以来，各地区、各部门以习近平生态文明思想为指引，把节能提高能效作为加快推进生态文明建设的重要抓手，建立能源消费总量和强度双控制度，发展壮大节能环保产业，深入开展全民节能行动，节能工作取得重要成就。

一是助力经济由粗放发展向高质量发展转变。能源利用效率是衡量一个国家和地区发展质量效益的重要标志。党的十八大以来，通过落实节能优先方针，我国能效水平明显提升。2013年—2019年，我国单位国内生产总值能耗累计下降24.6%，累计节能12.7亿吨标准煤，节能量接近目前京津冀、长三角地区一年能源消费量之和。我国以年均2.7%的能源消费增长，支撑了年均7%的经济增长，为经济持续健康发展提供了有力支撑。作为全球能耗强度降低最迅速的国家之一，我国节约能源占同时期全球节能量的一半左右，对促进世界可持续发展发挥了重要作用。

二是促进能源利用技术由追赶型向引领型加快跨越。党的十八大以来，通过鼓励节能技术、产业和模式不断创新发展，我国能源利用技术实现跨越式进步。燃煤发电、电解铝、水泥等能耗水平进入世界先进行列。节能建筑全面推广，绿色建筑技术取得长足进步。综合交通运输体系持续完善，高速铁路里程位居世界第一，新能源汽车保有量占世界一半以上。

三是支撑污染防治攻坚战和应对气候变化取得明显成效。党的十八大以来，通过节能提高能效，推动重点地区煤炭消费减量替代，减少二氧化硫、氮氧化物排放近千万吨，减排二氧化碳超过27亿吨，对从源头上降低污染物排放负荷和碳排放强度发挥了关键作用。节能提高能效不仅节约了末端治理的大量投资，而且促进了节能环保等产业发展，为绿色低碳转型奠定了重要的产业和技术支撑。

四是推动节能制度和政策体系不断完善。党的十八大以来，我国加快完善节能政策体系，着力提升制度效能。严格节能目标责任，引导发展理念和政绩观加快转变。健全节能标准体系，加快推动重点行业产品、设备节能标准全覆盖。完善价格、税收、金融政策，激发各类主体内生动力。鼓励合同能源管理、需求侧管理、用能权交易试点等市场化机制，促进能源资源高效配置。

推动节能事业迈上新台阶

党的十九大开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程，将坚持人与自然和谐共生作为新时代中国特色社会主义基本方略之一，要求深入推进能源生产和消费革命。今年是全国节能宣传周三十周年，过去一个时期通过持续节能提高能效，我国能源供需紧张得以有效缓解，为全面建成小康社会提供了坚实基础。未来三十年，面向全面建成社会主义现代化强国宏伟目标，我们要进一步贯彻习近平生态文明思想，落实新发展理念，将节能提高能效放在推进能源革命的优先位置，作为推动高质量发展的重要抓手，加快能源利用效率赶超升级，推动节能事业迈上新台阶。

一是保持战略定力，坚定不移贯彻节约优先方针。当前，我国仍处在生态文明建设爬坡过坎阶段，稍有放松就有可能出现反复。要保持生态文明建设战略定力，不动摇、不松劲，把节能优先方针落实到经济社会发展各领域和全过程，作为评价发展质量和效益的重要绿色标尺。要做好“十四五”和中长期节能工作规划，推动我国能源利用效率持续提升、跨越赶超。

二是深入挖掘节能潜力，通过节能促进投资和消费增长。当前，我国正全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务。在经济下行压力加大情况下，深入挖掘节能潜力，对降低企业和居民用能成本、增强绿色消费内需和拉动有效投资具有重要作用。要对标能效先进水平，加快工业、既有建筑等节能升级改造，建设节能高效的基础设施体系。加大税收、金融等政策支持，激发高效节能产品、节能和新能源汽车等消费潜力，推动居民消费绿色升级。

三是加强政策协同，发挥节能提高能效在构建绿色经济体系中的基础性作用。节能提高能效相比扩大能源供给、实施末端治理具有明显的经济优势。要把节能提高能效与深化能源革命、治理大气污染、加快绿色转型等统筹起来；在相关领域工作目标、规划、政策制定中，把从源头上节能提高能效作为重要考量；在重大项目建设等能耗要素保障中，坚持节能优先、效率优先，充分挖掘节能潜力。

四是建立长效机制，完善节能制度和政策体系。我国节能政策机制不断完善，但距离治理体系和治理能力现代化目标还存在差距。要坚持和完善能源消费总量和强度双控制度，针对不同地区制定差异化的目标，引导各地区发挥比较优势，在高质量发展要求下创新实践双控工作。要健全节能市场化机制，进一步完善价格、税收、金融政策，创新发展综合能源服务、用能权交易、产能置换交易等新机制，持续释放节能市场潜能和活力。

（作者为国家发展和改革委员会党组成员、副主任）

《 人民日报 》（ 2020年06月30日 11 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)