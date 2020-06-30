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全国节能宣传周启动首次采用线上方式

2020年06月30日07:40  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社北京6月29日电  （记者安蓓）6月29日9时，国家发展改革委和北京市人民政府“云”上启动2020年全国节能宣传周活动。这是首次采用线上方式启动全国节能宣传周，是在常态化疫情防控下开展全国节能宣传活动，宣传节能理念、传播节能知识、推广节能技术的积极探索。

　　今年是全国节能宣传周举办30周年。“云”启动仪式开展了4项线上活动：一是半导体照明精准扶贫。国家发展改革委会同有关方面，向全国部分贫困县捐赠LED灯，改善贫困地区照明环境，助力脱贫攻坚。二是能效标识制度实施15周年暨“绿色消费”活动。有关单位和协会共同发起倡议，呼吁制冷领域强化节能标准引领，推动制冷领域改造升级。三是发布“应对塑料污染 推广绿色包装”倡议。电商、快递、外卖行业企业发布倡议，号召全社会共同参与塑料污染治理，推广绿色循环包装。四是北京市开展相关活动。启动北京市LED照明产品家庭推广试点、小旧家电回收活动等。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月30日 11 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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