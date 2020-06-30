财政部下达3亿资金救助农村患两癌贫困母亲

本报北京6月29日电 （记者曲哲涵）经全国人大批准，日前财政部下达全国妇联2020年农村贫困母亲乳腺癌、宫颈癌（以下简称“两癌”）救助资金3.02亿元，继续支持“两癌”救助工作的开展。

为解决农村患“两癌”的贫困母亲治疗难题，自2011年起，财政部通过中央彩票公益金支持全国妇联开展农村贫困母亲“两癌”救助工作。项目实施以来，累计救助15.96万名农村“两癌”患病妇女，其中建档立卡贫困户6.44万，实现了申报登记的建档立卡贫困患病妇女和深度贫困地区患病妇女全覆盖救助，有效促进了“两癌”早发现、早诊断、早治疗，缓解了因病致贫、因病返贫问题。

《 人民日报 》（ 2020年06月30日 13 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)