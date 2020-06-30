《标准化票据管理办法》将于7月底实施

为规范标准化票据融资机制，更好服务中小企业和供应链融资，中国人民银行于6月29日发布《标准化票据管理办法》，自2020年7月28日起实施。

此前，国务院金融委办公室推出11条金融改革措施，《管理办法》正是其中的第六条改革措施。专家指出，《管理办法》的出台对支持复工复产、中小企业融资和票据市场规范发展发挥积极作用。

为票据业务立规矩

票据是中小企业重要的融资渠道之一，也是金融机构资金交易和资产负债管理的工具。中国人民银行数据显示，3月末，票据融资余额为8.2万亿元，同比上升25.6%；票据融资加权平均利率为2.94%，同比下降0.7个百分点。

然而，中国人民银行方面表示，受多种因素影响，中小企业票据融资的可得性和效率还有待提升。从金融机构资产交易的角度来看，票据个性化特征比较明显，价格形成机制较为复杂，标准化程度不够高。

此前，为拓宽中小企业票据融资渠道，更好契合金融机构资金交易特点和支持中小金融机构流动性管理，中国人民银行已于2019年8月创新开展了标准化票据融资机制试点，受到市场广泛关注和认可。

在总结试点工作的基础上，中国人民银行组织试点参与机构制定了《管理办法》，明确了标准化票据的定义、参与机构、基础资产、创设、信息披露、投资者保护、监督管理等，有利于规范标准化票据业务发展。

中国人民银行方面表示，标准化票据以票据作为基础资产，联通票据市场和债券市场，有利于发挥债券市场的专业投资和定价能力，增强票据融资功能和交易规范性。

“《管理办法》的出台，进一步规范了票据业务和票据市场，建立起更加让公众信任的环境，间接提高了票据的信用，有利于吸引更多投资者。”中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军接受本报记者采访时表示。

增加新的融资渠道

标准化票据带来哪些利好？业内人士指出，《管理办法》的出台，将增加金融产品的配置品种，拓展融资渠道。

在兴业研究分析师郭益忻看来，标准化票据的推出，打通了服务中小微企业、供应链企业的融资渠道，使中小微企业在贴现之外增加了一个融资渠道。同时，商票被纳入标准化票据基础资产，将实现中小企业与货币市场的直连和对接。

此外，专家指出，标准化票据将票据作为基础资产打包后在债券市场交易流通，可充分发挥债券市场定价机制透明、风控管理成熟等优势，提高交易规范性。标准化票据是对票据现行交易机制的进一步优化，有利于增强票据融资功能和提高市场规范，实现资管产品对票据资产的主动管理和净值管理。从长远来看，标准化票据有利于进一步推动票据市场规范发展，提升市场深度，更好发挥票据在支持中小企业融资和供应链金融中的作用。

国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼也指出，票据单张面额小，持有企业分散，个性化特征比较明显，如果标准化程度不够高，金融机构在交易中流转定价困难，会影响其流动性，进而制约票据融资对中小企业的支持作用。此次规范有助于弥补票据融资之前的短板。

帮助中小企业渡难关

眼下，中小企业复工复产正全面推进。《管理办法》的出台，有望帮助中小企业吸引更多投资者，渡过难关。

据了解，使用票据融资的企业中，中小微企业占比超七成。赵锡军认为，票据融资之所以受到广大中小微企业青睐，是因为中小企业的融资渠道相对狭窄，票据融资实际上是为中小企业解决“融资难”“融资贵”问题的一个新的拓展。“相较于其他融资方式，例如银行贷款门槛较高，虽然设立了专门服务中小企业的贷款平台，但尚处于起步阶段；公开募集在法律、财务、管理等方面的要求较高，对中小企业来说可望而不可及。而票据融资跟业务挂钩，只要企业有固定收入、有相应的现金流，就可以以此为依托发行票据，完成融资。相比之下，票据融资难度低，成本低，效率更高，因此受到中小企业的青睐。”

“《管理办法》通过规范管理，降低了票据融资的风险，为票据市场的进一步健康发展提供了制度的支撑。票据市场的发展，为中小企业提供了更好的融资通道，对缓解中小企业融资难融资贵有一定的积极作用。”赵锡军表示，但是中小企业融资难融资贵是一个“老大难”问题，本质上还是金融市场和金融体系不够完善。虽然票据市场的规范发展能够在一定程度上缓解这个问题，但要想彻底解决，还有一定难度。

中国人民银行方面表示，《管理办法》对支持复工复产、中小企业融资和票据市场规范发展影响正面，市场各方支持尽快出台。目前，标准化票据相关的金融基础设施、机制设计、系统开发等方面已做好准备，中国人民银行将按程序正式发布。

(责编：李都也(实习生)、李栋)