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海南离岛旅客免税购物额度 提高至每年每人10万元

2020年06月30日07:42  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京6月29日电 （记者王观、曲哲涵）为贯彻落实《海南自由贸易港建设总体方案》，进一步释放政策效应，高质量建设自由贸易港，经国务院同意，财政部、海关总署、税务总局近日发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》，自2020年7月1日起实施。

　　公告明确，离岛旅客每年每人免税购物额度为10万元，不限次；扩大免税商品种类，增加电子消费产品等7类消费者青睐商品；仅限定化妆品、手机和酒类商品的单次购买数量；旅客购买商品超出免税限额、限量的部分，照章征收进境物品进口税；具有免税品经销资格的经营主体可按规定参与海南离岛免税经营。

　　《公告》主要调整包括：一是免税购物额度从每年每人3万元提高至10万元。二是离岛免税商品品种由38种增至45种。三是取消单件商品8000元免税限额规定。四是以额度管理为主，大幅减少单次购买数量限制的商品种类。五是鼓励适度竞争，具有免税品经销资格的经营主体均可平等参与海南离岛免税经营。六是加强事中事后监管，明确参与倒卖、走私的个人、企业、离岛免税店将承担的法律责任。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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