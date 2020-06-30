财政部：5月国企利润基本恢复至去年同期水平

本报北京6月29日电 （记者李婕）据财政部29日发布的数据，5月，全国国有及国有控股企业（以下称国有企业）利润环比增长，已基本恢复到去年同期水平。1-5月国有企业主要经济效益指标同比降幅收窄，经济运行显著回升。

数据显示，5月份，国有企业利润总额环比增长251.1%，恢复至去年同期水平的94.5%。1-5月，利润总额6630.9亿元，同比下降52.7%。其中，中央企业5285.4亿元，同比下降44.7%；地方国有企业1345.5亿元，同比下降69.8%。

营业收入方面，5月份，国有企业营业总收入环比增长4%，恢复至去年同期水平的98.6%。1-5月，营业总收入218388.1亿元，同比下降7.7%。其中，中央企业125827.5亿元，同比下降8.6%；地方国有企业92560.6亿元，同比下降6.3%。

净利润方面，5月份，国有企业税后净利润环比增长415%。1-5月，税后净利润3981.6亿元，同比下降61.6%，归属于母公司所有者的净利润1565.9亿元。其中，中央企业3585.2亿元，同比下降49.6%；地方国有企业396.4亿元，同比下降87.8%。

“总体来看，国企利润总额、营业收入、净利润环比均实现增长，国企运行呈现改善迹象。”中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才对本报记者分析，一方面恢复的态势值得肯定，但另一方面，前5月累计来看形势还不容乐观。不过，徐洪才认为，国企前5月利润表现也与防疫期间承担更多社会责任，面向全社会让利，包括减免房租、水电气费等举措相关。同时，国企大多处于产业链上游，受煤炭、钢铁、石油等原材料价格波动影响较大，这一行业特征也是影响利润的一大因素。

同期，国企运行成本和税费则实现了同比下降。

从营业总成本来看。1-5月，国有企业营业总成本216126.2亿元，同比下降4.9%。中央企业121927.1亿元，同比下降6.2%。地方国有企业94199.1亿元，同比下降3.3%。

从应交税费来看，1-5月，国有企业应交税费17464.7亿元，同比下降8.3%。其中，中央企业12788.4亿元，同比下降7.5%；地方国有企业4676.3亿元，同比下降10.5%。

徐洪才表示，国企运营成本的下降与全社会普惠性的减税降费、降成本等政策措施息息相关。各地有针对性地修复供应链、推进复工复产等，也有助于经济运行逐渐恢复正常化。未来，国企运行情况取决于整体经济的恢复状况，疫情防控形势向好也是国企运行的有利因素。从中长期来看，国有企业则需通过改革不断增强内在动力和活力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)