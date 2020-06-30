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中消协：得物App涉销售假冒伪劣产品

陶凤

2020年06月30日07:49  来源：北京商报
 
原标题：直播带货，不能对消费者有恃无恐

　　6月29日，中消协发布的“6·18”消费维权舆情分析报告显示，今年“6·18”促销活动期间，消费维权负面信息主要集中在直播带货、价格竞争、短信骚扰、红包活动、假冒伪劣等方面。其中，得物App（原“毒”App更名）涉销售假冒伪劣产品、罗永浩直播带货翻车以及国美直播带货不发货等被点名。

　　就在同一天，上海市崇明区人民政府官方网站的信息显示，崇明区2020年第一批特殊人才引进落户公示名单中，李佳琦在列。“带货一哥”成了“新上海人”，是时代对新经济的褒奖也代表了万千消费者对新模式的宠爱。

　　两条新闻，亦喜亦忧。拥挤的直播间在迅速聚拢人气、财气的时候，也一度搞得乌烟瘴气。被点名的罗永浩带货520鲜花变烂花；陈赫直播间内的小龙虾因变质问题，被消费者投诉；快手头部主播甚至被媒体曝光和商家联起手来带假货等等。

　　直播带货保留了线下的即时互动性，并在原有模式的基础上，创新和丰富了这种互动性。通过主播，娱乐与购物体验相结合，在线上实现了仿佛线上一般的场景消费。在这个网络上搭建的消费场景里，消费者建立了对商品短暂的信任机制，促成了一个个鲜活的订单。

　　随着供应链效率的提升，主播在厂商和消费者之间牵线搭桥，使得每一个消费者的力量都能迅速变现为更好的商品、更优惠的价格，从而使链条上的参与者都能获益。其实消费者作为上帝，在直播带货的江湖里无形中也被放大了。

　　借助互联网吸引人流，用生动有趣的讲解和优惠的价格让客人掏钱。但商家不可能永远促销，客人也不可能永远头脑一热就掏钱。即便直播有“滤镜”，内心也要敬畏消费者。

　　号称“没有中间商赚差价”，但手速和话术之间，往往都藏着陷阱。这些陷阱寄生在直播带货的信任盲区，也存在于法律规范跟不上的缝隙里。在每个直播间，消费者和商品的互动短暂集中，产品活动诱导信息不对称，以次充好、虚假宣传、恶意刷单、售后无保障等行为也时有发生。

　　主播、厂商、电商、流量、平台，多方势力交战下，保护消费者利益又成为一道复杂的命题。现有法律制度日渐捉襟见肘，虽然一些违规行为可以从《合同法》《广告法》《消费者权益保护法》等相关法律中寻找依据，但仍需相关监管落地及时跟进。

　　对新兴事物多一些宽容，理应给予更宽松的发展空间。但任何事物想要获得长久发展，需要有边界也需要有底线。边界是有效的行业约束，底线是维护消费者利益。简而言之，直播带货不是法外之地，不能对消费者不负责。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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