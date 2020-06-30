北京日料餐厅未上架生鱼片 部分海鲜价格小幅波动

6月29日，海鲜需求遇冷价格上升登上热搜榜，同时大批日料店也下架了三文鱼等菜品，相关库存也进行了销毁。对此，北京商报记者采访了多家涉足海鲜产品的餐饮企业和海鲜商户了解到，目前日料餐厅三文鱼等商品并未上架，海鲜产品供货充足，价格小有波动。

在业内人士看来，海鲜需求遇冷价格反升主要由于地域及目前北京加强管控力度，北京大量海鲜产品需从外地输入，当下产品供应能力、物流能力等均受到不同程度影响。“其实价格浮动正常，对行业影响并不大”，上述人士认为。

北京商报记者了解到，目前大多日料餐厅三文鱼、生鱼片等商品依旧未上架，据某日料店相关负责人表示，目前仅有一些火锅类、熟食类产品，生冷餐食具体上架时间正在等待通知，价格不会上调。此前，在“三文鱼”事件发生后，北京市多家日料店紧急下架三文鱼等相关产品，因此也对餐饮企业尤其是日料餐厅造成了严重影响。

记者调查发现，海鲜产品的价格上浮并不明显，甚至有些产品价格下降。

一位海鲜商户告诉北京商报记者，目前门店和进货市场均做过核酸检测，货源安全。在价格方面，个别产品会有小幅波动，主要由于进货价格有变动，大部分产品价格稳定且货源充足。三源里菜市场经理吴子毅之前接受北京商报记者采访时表示，目前三源里菜市场货源充足，能够保证基础供应，极少部分商品价格会有5%-10%浮动。

据一位连锁海鲜餐饮品牌相关负责人表示，目前消费者所食用的海鲜产品其货源大致分为两种渠道，一种是国外进口，另一种是国内生产，从目前来看，国外进口这一渠道几乎阻断，由于目前通关更加繁琐和严谨，物流流通等方面受到了一系列强有力的监管，几乎来说已经被封锁。国内渠道方面，目前北京地区对海产品的输入和输出都特别谨慎，很多海产品运输需要停留检测，一些活鲜产品无法停留较长时间，所以运输上有一定影响，这算是目前海鲜价格上浮的一个原因。另外，季节性波动也是海鲜产品价格上涨的一个原因，这属于正常现象，每年都会出现类似小幅波动。

另外，对于海鲜产品是否安全、能否食用的问题，国家卫健委官方微信也发布了相关回应，表示目前尚未发现食用海鲜产品可导致新冠病毒感染的证据。现有研究显示，新冠病毒主要经呼吸道飞沫和密切接触传播，在相对封闭的环境中长时间暴露于高浓度气溶胶情況下，存在经气溶胶传播的可能，其他传播途径尚待明确。在日常处理、食用食品的过程中需注意卫生，生熟案板分开，加工前后洗手，生食熟食不能交叉混用。

(责编：李都也(实习生)、李栋)