国资A股密集扫货 6月拟入主13家公司

随着海默科技（300084）被国资加入“购物车”，国资6月“相中”的上市公司再添一家。经Wind不完全统计，6月以来已有13家上市公司宣布国资拟入主。值得一提的是，在这一波国资入主潮中，呈现了异地国资接盘的新特点，13股中有万马股份、北京科锐等9股被外省国资“抢食”。另外，从上述国资欲入主的案例来看，低市值股颇受国资喜爱，13股中有10股总市值不足50亿元。

国资入主潮再起

6月以来，国资欲接盘上市公司的消息不断。经Wind不完全统计，今年6月已有13家上市公司筹划控制权变更事项，接盘方为国资。

6月29日，海默科技披露公告称，公司控股股东、实际控制人窦剑文和公司股东张立刚正在筹划股份转让及表决权委托事宜，将涉及公司控制权变更。若交易完成，甘肃省国资委将成为公司实际控制人，公司股票于6月29日起停牌。而在海默科技之前，海越能源、德宏股份、万马股份、平治信息、孚日股份、赛摩智能、金智科技、*ST华塑、博天环境、北京科锐、奇信股份、中来股份12家上市公司均在今年6月披露过控制权拟变更的公告，国资欲入主。

孚日股份在6月18日披露称，公司控股股东孚日控股与高密华荣实业发展有限公司（以下简称“华荣实业”）签署了股份转让协议，孚日控股将其持有的公司18.72%的股份转让给华荣实业，股份转让价款合计为12.75亿元。

本次股份转让事项正式完成后，孚日股份控制权将发生变更，控股股东将变更为华荣实业，实际控制人将变更为高密市国有资产运营中心。

德宏股份则在6月15日披露称，公司控股股东张元园与宁波市镇海投资有限公司（以下简称“镇海投资”）签署了《股份转让框架协议》，张元园拟转让29.99%名下股权给镇海投资，交易完成后，公司实际控制人将变更为宁波市镇海区国有资产管理服务中心。

整体来看，今年1-5月国资欲接盘上市公司的数量分别有9家、5家、9家、7家、7家，今年6月创出了年内新高。新时代证券首席经济学家潘向东在接受北京商报记者采访时表示，在今年疫情冲击下，部分上市公司经营业绩压力较大，很多上市公司亟需国资“输血”以渡过难关。

近七成系外省国资接盘

此次国资入主潮呈现了一个新特点，即异地收购，13家企业中有9家系外省国资接盘，占比69.23%。

除了孚日股份、德宏股份、平治信息、海默科技4家企业之外，剩余万马股份、北京科锐、奇信股份等9家上市公司均系外省国资接盘。诸如，万马股份在6月11日披露公告称，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人与青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司签署正式的《股份转让协议》，交易完成后，青岛西海岸新区国有资产管理局将成为公司实际控制人。

资料显示，万马股份是国内拥有成熟线缆产业链的“综合线缆供应商”，公司产品主要包括电力电缆、防火耐火电缆、特种电缆等系列产品，是浙江省上市公司。

奇信股份在6月22日披露称，公司控股股东智大控股及其关联人叶秀冬与新余市投资控股集团有限公司（以下简称“新余投控”）签署了《股份转让框架协议》，股权转让完成后，新余投控将持有公司29.99%的股份，公司控股股东将变更为新余投控，实际控制人将变更为新余市国资委。据了解，奇信股份系广东省上市公司，而新余市系江西省下辖市。

就上述9股的地区分布来看，注册地为浙江省的有万马股份、海越能源2股；注册地在江苏省的有中来股份、金智科技、赛摩智能3股；注册地在四川省的有*ST华塑1股。不难看出，长三角地区上市公司备受国资欢迎。

知名投行人士王骥跃在接受北京商报记者采访时表示，各地国有资本都有证券化的需求，以长三角为代表的经济发达区域上市公司成为了这轮国资“抢食”的重要区域。

低市值股受青睐

纵观国资接盘的上市公司，低市值似乎成为了“标配”。经Wind统计，截至6月29日收盘，13股中*ST华塑、海默科技、德宏股份、博天环境、北京科锐等10股总市值均在50亿元以下，低市值股占比达76.92%。数据显示，*ST华塑总市值“垫底”，仅13.29亿元；其次，海默科技总市值14.93亿元；赛摩智能、德宏股份、博天环境、北京科锐总市值也均低于30亿元，分别约为22.69亿元、23.38亿元、28.53亿元、28.58亿元。

在上述13股中，总市值最高的系万马股份，截至6月29日收盘，公司最新总市值73.31亿元。针对相关问题，北京商报记者致电万马股份方面进行采访，不过电话未有人接听。

股价方面，13股中平治信息股价最高，截至6月29日收盘，公司最新股价为45.36元/股；*ST华塑股价最低，仅为1.61元/股；海默科技、赛摩智能最新股价分别为3.88元/股、4.21元/股。

证券市场评论人布娜新对北京商报记者表示，对于国资而言，获取低市值上市公司控制权的成本较小，这就导致低市值股成为国资选择的热门标的。

经营业绩方面，2019年博天环境、赛摩智能、*ST华塑3股处于亏损状态，在报告期内实现归属净利润分别约为-7.21亿元、-2.03亿元、-1.3亿元。剩余海默科技、德宏股份、孚日股份等10股2019年均盈利。

值得一提的是，在3只亏损股中，赛摩智能、*ST华塑均在2018年就已亏损，两股目前均已连亏。

在今年一季度则有万马股份、北京科锐、博天环境、奇信股份等8股亏损，其中万马股份亏损额最高，为-0.9亿元；孚日股份、平治信息、海越能源、德宏股份、金智科技5股则处于盈利状态。

(责编：李都也(实习生)、李栋)