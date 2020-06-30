银行获得券商牌照对股民有何影响

证监会回应了将向银行发放券商牌照的市场传言，这一事件的可信度再度提高，假如今后银行真的获得了券商牌照，对于普通投资者来说，将会有四项可能的好处。

第一，银证通可能会重现。炒股时间较长的投资者或许经历过一种特殊的炒股方式，即银证通。银证通就是投资者没有资金账户，资金账户直接使用银行借记卡账户，投资者买入股票时，券商从银行账户里直接划款，卖出股票后，资金直接回到银行账户。这样操作最大的一个好处就是，投资者在当天卖出股票结算后就能取钱。例如春节长假前的最后一天，投资者卖出股票后就能取钱，然后把钱用于过年或者给孩子压岁钱。如果是普通证券账户，投资者则需要提前一天卖出股票，然后再等一天才能取钱。如果今后银行有了自己的券商牌照，银证通这种资金管理方式有可能会重新出现。

第二，融资利息可能会下降。券商的两融业务，资金来源要么为券商自有资金，要么是券商融资获得的资金，其资金成本明显高于银行系统。今后银行有了自己的券商牌照，大量的廉价资金将能用于融资业务，例如理财产品资金、银行间市场资金等，都将会大幅降低银行系券商的资金成本，融资利率也会大幅下降，这对股民也是实实在在的好处。

第三，大量理财资金可能会流入股市。理财产品的投资去向将会更加丰富，银行自己的券商肯定会优先获得银行的支持，大量的理财资金可能会进入券商的很多理财计划，包括但不限于申购新股、投资可转债、投资科创板、新三板等领域，这不仅给股市带来了新的资金支持，同时也能让投资者的投资渠道更加丰富，这对投资者来说也是一件好事。

第四，股票质押贷款可能会大发展。银行最大的业务就是放贷，只要有抵押物，合规的业务就能大幅发展，而股票质押贷款显然是合规的，而持有股票的投资者有很强的质押需求，银行又有放贷需求，干柴烈火之下，股票质押贷款将能获得长足发展。

所以本栏说，如果银行能够获得券商牌照，将对券商行业的发展构成非常正面的促进作用，而非银行系的券商为了在竞争中不被淘汰，也会主动与银行系统合作，或签署战略合作协议获得与银行系券商同等的待遇，或直接寻求银行控股或者参股。

总之，本栏认为这对于投资者和资本市场来说，都是一件很大的好事。

当然，融券业务也有可能因此获得一定的松动。假如某上市银行获得了券商牌照，那么这家银行将有可能让大股东提供一定的股票给券商客户进行融券使用。现在融券业务发展的最大瓶颈就是缺乏券源，银行股作为超级大蓝筹股，其出借方并不会有太大的风险，但如果银行股率先提供了券源，未来保险股、券商股也有可能提供券源，那么未来的融券业务也有可能会逐渐繁荣起来。

(责编：李都也(实习生)、李栋)