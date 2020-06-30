科创板6月上会数创年内新高 单月33家企业迎IPO大考

原标题：科创板6月上会数创年内新高

进入6月，科创板IPO审核节奏明显加快，经Wind统计，今年6月共有33家企业上会，创出了年内单月上会数新高。纵观上述33起IPO事项，中芯国际、寒武纪最受市场关注，其中中芯国际预计募资200亿元也创下了科创板募资额之最。经统计，33家企业中9家企业预计募资超10亿元。另外，艾迪药业系二度闯关，公司在今年4月上会曾被暂缓表决，6月二次上会获得通过。

单月33家企业迎IPO大考

据上交所官网显示，今年6月的上会事项已安排完毕，其中福昕软件、海德曼在6月29日迎来IPO大考，圣湘生物等31家企业已成功上会，合计33家企业在今年6月接受了科创板上市委的审核，创下了年内单月上会数量之最。

具体来看，今年6月科创板上市委共召开了20场审议会议，合计审议了33家企业的首发事项，其中20场审议会议在15个交易日召开。6月1日、6月2日、6月3日、6月5日、6月10日、6月11日、6月12日、6月15日、6月16日、6月17日、6月18日、6月19日、6月22日、6月23日、6月29日分别有3家、3家、4家、2家、5家、2家、1家、2家、2家、2家、1家、1家、1家、2家、2家拟科创板企业上会。

在上述33家企业中，福昕软件曾被取消审核，公司原拟在6月18日迎来IPO大考，但由于相关委员提出回避事项无法参加福昕软件项目审议，福昕软件IPO被取消审核，之后公司IPO被安排在6月29日上会。

根据福昕软件招股书显示，公司主要收入来源于PDF编辑器与阅读器产品、开发平台与工具以及云端的PDF相关独立产品，系我国办公软件龙头企业。

福昕软件预计公司在今年上半年实现营业收入区间约为2.1亿-2.2亿元，同比增长约40%-45%；当期对应实现净利润区间预计约为0.5亿-0.6亿元，同比增长约175%-210%。

由于频繁并购，截至2019年12月31日，福昕软件商誉账面净值为7936.13万元，占总资产比例达到17.06%。证券市场评论人布娜新对北京商报记者表示，如果企业商誉所对应资产组的经营情况不及预期，会产生商誉减值风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

9家公司预计募资超10亿

在6月上会的33家企业中，9家公司预计募集资金超10亿元，中芯国际居首，拟募资200亿元，创下科创板募资额之最。

Wind统计显示，中芯国际、凯赛生物、奇安信、寒武纪、九号机器人、前沿生物、中控技术、苑东生物、瑞联新材等9家企业预计募集资金均超10亿元，分别约为200亿元、46.99亿元、45亿元、28.01亿元、20.77亿元、20.01亿元、16.07亿元、11.61亿元、10.52亿元。值得一提的是，在上述企业中，前沿生物遭到了暂缓表决，公司科创板IPO尚未过关。

在上述9家企业中，中芯国际、寒武纪、九号机器人等公司的科创板IPO进程备受市场关注。其中，中芯国际系我国内地规模最大的集成电路制造企业集团，早在2004年3月公司就登陆了港股市场，此次科创板上市后，公司也将晋身为“A+H”股。

另外，中芯国际200亿元的募资额也刷新了科创板新高，公司募资额拟分别投向12英寸芯片SN1项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金、补充流动资金等3个募投项目。经Wind统计，在中芯国际之前，科创板市场募资额最高的系中国通号，公司募资额为105.3亿元。

寒武纪则为我国AI芯片独角兽，公司是目前国际上少数几家全面系统掌握了智能芯片及其基础系统软件研发和产品化核心技术的企业之一；九号机器人则将成为我国A股市场“CDR第一股”。

相比起上述9家企业，海德曼、键凯科技、路德环境、瑞晟智能、福昕软件等10家公司的预计募资额较少，均在5亿元以下，其中键凯科技垫底，公司预计募资额为3.2亿元；其次海德曼预计募资额3.21亿元。

艾迪药业二度上会获通过

在33家上会企业中，艾迪药业曾在今年4月有过一段被暂缓表决的经历，6月上会系公司二度闯关科创板。

资料显示，艾迪药业成立于2009年，系一家以人源蛋白产品生产、销售为主的生物制品企业，2017-2018年公司人源蛋白产品业务收入分别为1.12亿元、2.18亿元和2.6亿元，占公司同期营业收入比例分别为82.27%、78.65%和75.19%。

纵观艾迪药业科创板IPO之旅，公司招股书在2019年10月10日获得受理，之后在当年11月进入已问询状态，排队逾半年时间，艾迪药业在今年4月28日迎来了首次上会，但由于多项情况尚待披露，公司IPO遭到暂缓表决。之后在今年6月1日上会获得通过，6月4日提交注册，6月19日注册生效。针对相关问题，北京商报记者致电艾迪药业方面进行采访，但未能获得回应。

Wind数据显示，今年1-6月分别有7家、0家、5家、18家、14家、33家科创板IPO企业迎来上会大考，合计达77家次。在上述77家次公司中，除了福昕软件、海德曼之外，其余75家次企业均已上会，其中天合光能、艾迪药业、前沿生物等3家企业IPO遭暂缓表决，剩余72家次企业均获得通过，无被否企业出现，目前过会率达96%。

新时代证券首席经济学家潘向东在接受北京商报记者采访时表示，科创板市场一直以来保持着高过会率情况，体现了注册制下以信息披露为核心，不合格企业会自动退出，大幅缩短了审核周期。

在3家暂缓表决企业中，天合光能与艾迪药业的经历颇为相似。

据了解，天合光能在今年1月8日首次上会，但由于公司实际控制人存在违反《信托贷款合同》约定等情况，天合光能遭到了暂缓表决。之后，在今年3月11日天合光能二度上会，公司科创板IPO获得通过。

(责编：李都也(实习生)、李栋)