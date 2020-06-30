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中消协：“6·18”直播带货成投诉热点

2020年06月30日07:57  来源：北京青年报
 

本报讯（记者 王薇）昨天，中国消费者协会发布《“6·18”消费维权舆情分析报告》。作为“新零售”赋能的“6·18”，今年其被赋予了对冲疫情影响、拉动消费和内需、推动经济增长等重要价值。为进一步了解疫情防控常态化背景下消费者“新零售”体验的真切反馈，日前，中国消费者协会利用互联网舆情监测系统，对6月1日至6月20日期间相关消费维权情况进行了网络大数据舆情分析。北京青年报记者注意到，除了消费维权反映的主要问题外，“6·18”槽点背后的五大苗头更值得消费者和监管部门警惕。

在6月1日至6月20日共计20天监测期内，共收集“6·18”相关消费维权类信息6488460条，日均信息量32万余条。监测期内，通过舆情监测系统共监测到“吐槽类”消费维权信息1232056条，占消费维权信息总量的18.99%。直播带货、价格竞争、短信骚扰、红包活动、假冒伪劣等成为消费维权反映的主要问题。

中消协表示，本次监测期内，尽管监测到的“吐槽类”消费维权信息仅占消费维权信息总量的18.99%，但综合分析监测期内网络舆情集中“吐槽”的问题和典型案例可以发现，槽点背后的问题苗头值得警惕。

中消协提醒，火爆的直播带货营销场景中，平台责任意识、品质意识缺失的现象值得警惕；以价格引流量的促销竞争中，无视消费者合法权益与良好感知的做法值得警惕；短信促销的频繁精准轰炸中，消费者“防范意识疲劳”“选择默认侵权”的现象值得警惕；以红包“邀约”消费者互动的“游戏”中，“诚信”与“尊重”元素含量缩水、“消费信心值”被损耗的现象值得警惕；电商多头格局态势下，个别购物APP平台公然出现的霸王条款、“奇葩”规则值得警惕。

通过对“6·18”消费维权负面舆情的分析，中消协建议建立完善网络促销活动中直播带货、促销价格、红包优惠等行为的诚信评价机制，将违法情节严重、污点信息较多的平台、商家、网红等拉入“黑名单”，把规则意识强、消费者客观评价好的网络平台拉进“红榜单”，通过市场监管与消费维权相结合的方式，充分保障消费者的知情权、选择权、公平交易权等合法权益。建议通过平时与特定时间节点相结合、网民投诉与执法监督相结合等形式多样的网络促销“监控哨”，实现对各种网络消费场景的全面监督监控，对违法违规行为、霸王条款、奇葩规则等坚持露头就打，避免养痈成患。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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